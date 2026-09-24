Аккумулятор для инструмента Makita BL1830B (632G12-3)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумулятор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710185
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
700
Описание товара Аккумулятор для инструмента Makita BL1830B (632G12-3)
Аккумулятор для инструмента Makita BL1830B (632G12-3) - это высококачественный устройство, предназначенное для использования в аккумуляторном инструменте. Он обеспечивает напряжение питания 18 В, что делает его идеальным для большинства видов строительного и садового инструмента.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумулятор
Страна производитель
Китай
Аккумулятор для инструмента Makita BL1830B (632G12-3) - это высококачественный устройство, предназначенное для использования в аккумуляторном инструменте. Он обеспечивает напряжение питания 18 В, что делает его идеальным для большинства видов строительного и садового инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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