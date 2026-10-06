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Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2) купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2)

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Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2) - фото 1
Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2) - фото 2
Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2) - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641113
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х17х13
Вес, кг.
1.81

Описание товара Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2)

Набор RF (аккумулятор BL1830B, зарядное устройство DC18RC) Makita 191A25-2. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд. Зарядное устройство DC18RC предназначено для зарядки никель-металлогидридных (NiMh), никель-кадмиевых (Ni-Cd) и литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов напряжением 7.2 В-18 В. На корпусе зарядного устройства имеется индикатор степени заряда.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Описание
Набор RF (аккумулятор BL1830B, зарядное устройство DC18RC) Makita 191A25-2. Аккумулятор оснащен индикатором уровня заряда, что позволяет контролировать его заряд. Зарядное устройство DC18RC предназначено для зарядки никель-металлогидридных (NiMh), никель-кадмиевых (Ni-Cd) и литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов напряжением 7.2 В-18 В. На корпусе зарядного устройства имеется индикатор степени заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Батарея аккумуляторная Makita BL1830B 18В 3Ач Li-Ion (З/У в компл.) (191A25-2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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