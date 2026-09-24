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Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ

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Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 2
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 3
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 4
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 5
Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
12
  • Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 1
  • Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 2
  • Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 3
  • Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 4
  • Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 5
  • Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722604
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
270

Описание товара Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ

Светодиодный индикатор состояния помогает определять заряд аккумулятора, а защита от перегрева, перегрузки и полной разрядки увеличивает срок службы батареи. Аккумулятор не обладает эффектом памяти и защищен от самопроизвольных разрядов. Совместим с каждым Li-lon инструментом DEWALT XR с напряжением питания 10.8 (12) В.



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Отзывы о товаре Аккумулятор для инструмента DeWalt DCB124-XJ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
3
Напряжение, В
12
Страна производитель
Китай
Описание
Светодиодный индикатор состояния помогает определять заряд аккумулятора, а защита от перегрева, перегрузки и полной разрядки увеличивает срок службы батареи. Аккумулятор не обладает эффектом памяти и защищен от самопроизвольных разрядов. Совместим с каждым Li-lon инструментом DEWALT XR с напряжением питания 10.8 (12) В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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