Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8)
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Характеристики
Описание товара Аккумулятор Makita BL1860B LXT 18В 6Ач Li-Ion (632F69-8)
Аккумуляторы для электроинструмента Makita — это надежные источники питания, предназначенные для обеспечения длительной и эффективной работы ваших устройств. Данная модель оснащена удобным слайдерным типом крепления, что обеспечивает быструю и простую замену аккумулятора, сводя время простоя инструмента к минимуму. Используемая в этих аккумуляторах литий-ионная (Li-Ion) технология обеспечивает долгий срок службы и высокую производительность. Кроме того, Li-Ion аккумуляторы известны своим легким весом и отсутствием эффекта памяти, что позволяет заряжать их в любое время без риска снижения емкости. С емкостью 6 А·ч этот аккумулятор обеспечит продолжительную работу электроинструмента без необходимости частой подзарядки. А напряжение в 18 В гарантирует высокую мощность и стабильность работы даже для самых требовательных задач. Эти аккумуляторы идеально подходят для использования с различными профессиональными инструментами Makita, обеспечивая надежное и эффективное энергоснабжение для выполнения широкого спектра задач.
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