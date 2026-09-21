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Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1.7
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710725
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Описание товара Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion
Аккумуляторы для электроинструмента DeWalt — это надежные и эффективные источники питания, обеспечивающие долгую и стабильную работу ваших устройств. Данный аккумулятор выполнен с использованием литий-ионной (Li-Ion) технологии, что гарантирует его высокую производительность и долговечность. Емкость аккумулятора составляет 1,7 А·ч, что обеспечивает достаточную автономность для выполнения большинства задач. Напряжение в 18 В позволяет использовать его с различными электроинструментами DeWalt, обеспечивая мощность и эффективность. Тип крепления слайдер обеспечивает легкость и быстроту установки аккумулятора. Этот аккумулятор является отличным выбором для профессионалов и любителей, ценящих качество и надежность в работе.
Аккумуляторы для электроинструмента DeWalt — это надежные и эффективные источники питания, обеспечивающие долгую и стабильную работу ваших устройств. Данный аккумулятор выполнен с использованием литий-ионной (Li-Ion) технологии, что гарантирует его высокую производительность и долговечность. Емкость аккумулятора составляет 1,7 А·ч, что обеспечивает достаточную автономность для выполнения большинства задач. Напряжение в 18 В позволяет использовать его с различными электроинструментами DeWalt, обеспечивая мощность и эффективность. Тип крепления слайдер обеспечивает легкость и быстроту установки аккумулятора. Этот аккумулятор является отличным выбором для профессионалов и любителей, ценящих качество и надежность в работе.
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