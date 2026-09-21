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Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion

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Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 1
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 2
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 3
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 4
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 5
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 6
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 7
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 8
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 9
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 10
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 11
Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1.7
Напряжение, В
18
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 1
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 2
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 3
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 4
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 5
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 6
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 7
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 8
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 9
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 10
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 11
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710725
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1.7
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
320

Описание товара Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion

Аккумуляторы для электроинструмента DeWalt — это надежные и эффективные источники питания, обеспечивающие долгую и стабильную работу ваших устройств. Данный аккумулятор выполнен с использованием литий-ионной (Li-Ion) технологии, что гарантирует его высокую производительность и долговечность. Емкость аккумулятора составляет 1,7 А·ч, что обеспечивает достаточную автономность для выполнения большинства задач. Напряжение в 18 В позволяет использовать его с различными электроинструментами DeWalt, обеспечивая мощность и эффективность. Тип крепления слайдер обеспечивает легкость и быстроту установки аккумулятора. Этот аккумулятор является отличным выбором для профессионалов и любителей, ценящих качество и надежность в работе.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная DeWalt DCBP034G-XJ 18В 1.7Ач Li-Ion




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
1.7
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента DeWalt — это надежные и эффективные источники питания, обеспечивающие долгую и стабильную работу ваших устройств. Данный аккумулятор выполнен с использованием литий-ионной (Li-Ion) технологии, что гарантирует его высокую производительность и долговечность. Емкость аккумулятора составляет 1,7 А·ч, что обеспечивает достаточную автономность для выполнения большинства задач. Напряжение в 18 В позволяет использовать его с различными электроинструментами DeWalt, обеспечивая мощность и эффективность. Тип крепления слайдер обеспечивает легкость и быстроту установки аккумулятора. Этот аккумулятор является отличным выбором для профессионалов и любителей, ценящих качество и надежность в работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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