Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9)
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 250 руб.
В наличии
Код товара: 639358
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Загружаем...
6 250 руб.
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х6
Вес, г.
300
Описание товара Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9)
Аккумулятор BL1840B (LXT 18 В, 4 Ач, индикатор заряда) Makita 632G58-9 современный литий-ионный аккумулятор для мощного электроинструмента повышенной емкости. Отличается малым весом и быстрой скоростью зарядки. Экологически чистый с интеллектуальной технологией зарядки Makstar. Вес меньше на 40 %, емкость - на 180 % больше (по сравнению с аналогичными Ni-Cd аккумуляторами). Возможность зарядки в любом состоянии - разряженный, полуразряженный. Вес меньше на 40 %, емкость - на 180 % больше по сравнению с аналогичными Ni-Cd аккумуляторами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Аккумулятор BL1840B (LXT 18 В, 4 Ач, индикатор заряда) Makita 632G58-9 современный литий-ионный аккумулятор для мощного электроинструмента повышенной емкости. Отличается малым весом и быстрой скоростью зарядки. Экологически чистый с интеллектуальной технологией зарядки Makstar. Вес меньше на 40 %, емкость - на 180 % больше (по сравнению с аналогичными Ni-Cd аккумуляторами). Возможность зарядки в любом состоянии - разряженный, полуразряженный. Вес меньше на 40 %, емкость - на 180 % больше по сравнению с аналогичными Ni-Cd аккумуляторами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумулятор Makita BL1840B LXT 18В 4Ач Li-Ion (632G58-9) – стоимость товара 6250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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