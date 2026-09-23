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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч купить с доставкой в Москве
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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч

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Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 1
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 2
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 3
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 4
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 5
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 6
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 7
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 8
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 9
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 10
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 11
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 12
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 13
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 14
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
12
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 1
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 2
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 3
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 4
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 5
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 6
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 7
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 8
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 9
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 10
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 11
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 12
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 13
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 14
  • Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 480 руб.  2 850 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч
1 480 руб. -48%
2 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, г.
200

Описание товара Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч

Аккумуляторная батарея ЗУБР АКБ-С1-12-2, 12В, Li-Ion, 2Ач, тип С1Описание Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет Вам превосходные технические характеристики, надежность и результат Применение Для обеспечения питания аккумуляторного инструментаПреимущества Единая аккумуляторная система С1-12В для множества инструментовМощность и производительность в компактном исполненииЛитий-ионная технология ЗУБР нового поколения:- увеличение производительности на 35%,- электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки,- отсутствие эффекта памяти,- отсутствие потери мощности в процессе работыЗащита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки (осуществляется шуруповертом)Более 500 циклов заряда / разрядаВозможность зарядки на БЗУУдаропрочный корпус из ABS пластикаВозможна зарядка в любое время



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Отзывы о товаре Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная батарея ЗУБР АКБ-С1-12-2, 12В, Li-Ion, 2Ач, тип С1Описание Источник питания для шуруповерта ЗУБР позволит Вам работать еще дольше и производительнее. Современная Li-Ion технология элементов предоставляет Вам превосходные технические характеристики, надежность и результат Применение Для обеспечения питания аккумуляторного инструментаПреимущества Единая аккумуляторная система С1-12В для множества инструментовМощность и производительность в компактном исполненииЛитий-ионная технология ЗУБР нового поколения:- увеличение производительности на 35%,- электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки,- отсутствие эффекта памяти,- отсутствие потери мощности в процессе работыЗащита от перегрева, глубокой разрядки и перегрузки (осуществляется шуруповертом)Более 500 циклов заряда / разрядаВозможность зарядки на БЗУУдаропрочный корпус из ABS пластикаВозможна зарядка в любое время


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная батарея (АКБ-С1-12-2) ЗУБР С1-12, 12 В, 2.0 А·ч - стоимость товара 1480 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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