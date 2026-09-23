Аккумуляторная батарея (V1-20-2) STEHER V1, 20 В, 2.0 А·ч
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб.
В наличии
Код товара: 637975
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1 630 руб.
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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х5
Вес, г.
450
Описание товара Аккумуляторная батарея (V1-20-2) STEHER V1, 20 В, 2.0 А·ч
Аккумулятор STEHER V1-20-2 с литий-ионной технологией является надежным источником энергии для различных аккумуляторных инструментов. Он обладает напряжением 20 В и емкостью 2 Ач, обеспечивая стабильную работу и продолжительное время автономности. STEHER V1-20-2 выполнен в прочном пластиковом корпусе и удобно фиксируется в аккумуляторном отсеке за счет слайдерного механизма. Для повышения безопасности в аккумуляторе реализована электронная система с технологиями защиты от перегрева, перегрузки и глубокой разрядки.
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Бренд
STEHER
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
20
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор STEHER V1-20-2 с литий-ионной технологией является надежным источником энергии для различных аккумуляторных инструментов. Он обладает напряжением 20 В и емкостью 2 Ач, обеспечивая стабильную работу и продолжительное время автономности. STEHER V1-20-2 выполнен в прочном пластиковом корпусе и удобно фиксируется в аккумуляторном отсеке за счет слайдерного механизма. Для повышения безопасности в аккумуляторе реализована электронная система с технологиями защиты от перегрева, перегрузки и глубокой разрядки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная батарея (V1-20-2) STEHER V1, 20 В, 2.0 А·ч - этот товар вы можете купить по цене 1630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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