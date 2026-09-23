Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб.
В наличии
Код товара: 637977
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1 810 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х6
Вес, г.
190
Описание товара Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч
Аккумулятор Зубр ST7-12-2 T7 12V MAX PRO с напряжением 12 В предназначен для обеспечения автономной работы дрелей-шуруповертов и углошлифовальных машин производителя Зубр. Источник питания с литий-ионной технологией отличается отсутствием эффекта памяти и потери мощности в процессе работы, что гарантирует стабильную подачу энергии на инструмент. Аккумулятор выполнен в корпусе из ударопрочного пластика и обладает компактными габаритами. Крепление-обойма гарантирует удобство фиксации и извлечения Зубр ST7-12-2 T7 12V MAX PRO.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
12
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Зубр ST7-12-2 T7 12V MAX PRO с напряжением 12 В предназначен для обеспечения автономной работы дрелей-шуруповертов и углошлифовальных машин производителя Зубр. Источник питания с литий-ионной технологией отличается отсутствием эффекта памяти и потери мощности в процессе работы, что гарантирует стабильную подачу энергии на инструмент. Аккумулятор выполнен в корпусе из ударопрочного пластика и обладает компактными габаритами. Крепление-обойма гарантирует удобство фиксации и извлечения Зубр ST7-12-2 T7 12V MAX PRO.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Аккумуляторная батарея, Профессионал (ST7-12-2) ЗУБР T7, 12 В, 2.0 А·ч - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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