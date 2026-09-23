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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12)

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
12
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
467
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637996
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12)
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
467
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х13
Вес, кг.
7.1

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12)

Гидравлический бутылочный домкрат 12т, 228-467мм, ЗУБР Профессионал T50 43060-12_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
12
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
467
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 12т, 228-467мм, ЗУБР Профессионал T50 43060-12_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 12т, 228-467 мм Профессионал (43060-12) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2880 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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