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Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5)

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Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5)
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х24х15
Вес, кг.
14.5

Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5)

Подкатной домкрат с увеличенным подъемом и фиксатором KRAFTOOL S-PIN 2.5т, 140-385 мм, предназначен для подъема транспортных средств при замене колес или проведении ремонтных работ. Компактный, но мощный подкатной домкрат оснащен страховочным штифтом ?Safety pin?. Небольшой вес и высокая грузоподъемность делают его удобным в использовании, хранении и транспортировке. Благодаря своим габаритам домкрат устойчиво стоит на поверхности.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Описание
Подкатной домкрат с увеличенным подъемом и фиксатором KRAFTOOL S-PIN 2.5т, 140-385 мм, предназначен для подъема транспортных средств при замене колес или проведении ремонтных работ. Компактный, но мощный подкатной домкрат оснащен страховочным штифтом ?Safety pin?. Небольшой вес и высокая грузоподъемность делают его удобным в использовании, хранении и транспортировке. Благодаря своим габаритам домкрат устойчиво стоит на поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной KRAFTOOL S-PIN, 2.5т, 140-385 мм, с увеличенным подъемом и фиксатором (43457-2.5) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6160 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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