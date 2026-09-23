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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50)

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
300
Высота подъема, мм
480
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 030 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638004
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50)
11 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
300
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х18
Вес, кг.
30.8

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50)

Гидравлический бутылочный домкрат 50т, 300-480мм, ЗУБР Профессионал T50 43060-50_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
50
Высота подхвата, мм
300
Высота подъема, мм
480
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 50т, 300-480мм, ЗУБР Профессионал T50 43060-50_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 50т, 300-480 мм Профессионал (43060-50) - стоимость товара 11030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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