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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2)

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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 5
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 6
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 7
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 8
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
160
Высота подъема, мм
310
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 5
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 6
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 7
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 8
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2)
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
160
Высота подъема, мм
310
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х10
Вес, кг.
2.55

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2)

Домкрат гидравлический бутылочный KRAFTOOL 43462-2_z01, предназначен для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов. Сварная конструкция. Компактность. Высокая грузоподъемность. Не требует дополнительных приспособлений при использовании.



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Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
160
Высота подъема, мм
310
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический бутылочный KRAFTOOL 43462-2_z01, предназначен для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах связанных с ремонтом фундаментов. Сварная конструкция. Компактность. Высокая грузоподъемность. Не требует дополнительных приспособлений при использовании.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 2т, 158-308 мм (43462-2) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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