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Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5)

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Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5) - фото 1
Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5) - фото 2
Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
90
Высота подъема, мм
360
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5) - фото 1
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5) - фото 2
  • Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638051
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5)
6 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
90
Высота подъема, мм
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х28х16
Вес, кг.
15.7

Описание товара Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5)

Гидравлический подкатной домкрат 2,5т, 90-360мм, ЗУБР Профессионал T65 43057-2.5 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.5
Высота подхвата, мм
90
Высота подъема, мм
360
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический подкатной домкрат 2,5т, 90-360мм, ЗУБР Профессионал T65 43057-2.5 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной ЗУБР Т-65, 2.5т, 90-360 мм, с низким подхватом и поворотной ручкой, Профессионал (43057-2.5) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6110 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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