Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1330 мм Профессионал (43045-3-135)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
1330
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 980 руб.
В наличии
Код товара: 638038
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6 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
1330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.52х0.25х0.13
Вес, кг.
16.26
Описание товара Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1330 мм Профессионал (43045-3-135)
Реечный механический домкрат 3т, 125-1330мм ЗУБР Хай-джек 43045-3-135_z01 необходим на бездорожье - этот инструмент также можно использовать в качестве ручной лебедки. Модель находит применение и при транспортировке тяжелых грузов.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механический реечный
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
механический реечный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
125
Высота подъема, мм
1330
Страна производитель
Китай
Реечный механический домкрат 3т, 125-1330мм ЗУБР Хай-джек 43045-3-135_z01 необходим на бездорожье - этот инструмент также можно использовать в качестве ручной лебедки. Модель находит применение и при транспортировке тяжелых грузов.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механический реечный
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: 3 тонны, Механический реечный
Домкрат механический реечный ЗУБР Хай-джек, 3т, 125-1330 мм Профессионал (43045-3-135) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6980 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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