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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-5-K) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-5-K)

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-5-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-5-K)
2 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х11
Вес, кг.
10

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-5-K)

Бутылочный гидравлический домкрат ЗУБР Профессионал в кейсе 5т 43060-5-K_z01 предназначен для поднятия грузов. Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п. Домкраты бутылочного типа могут использоваться в качестве рабочего элемента в составе более сложных устройств, таких как прессы, трубогибы, подъемники. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работах. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-5-K)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
215
Высота подъема, мм
415
Страна производитель
Китай
Описание
Бутылочный гидравлический домкрат ЗУБР Профессионал в кейсе 5т 43060-5-K_z01 предназначен для поднятия грузов. Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п. Домкраты бутылочного типа могут использоваться в качестве рабочего элемента в составе более сложных устройств, таких как прессы, трубогибы, подъемники. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работах. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 5т, 215-415 мм в кейсе, Профессионал (43060-5-K) - по цене 2250 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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