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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30)

5 Отзывы
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
285
Высота подъема, мм
465
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 920 руб. 
Начислим 127 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638001
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30)
7 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
285
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х15
Вес, кг.
20.7

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30)

Обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30)

Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
домкрат, как домкрат. покрашен в приятный синий цвет. работает достаточно мягко. В грузоподъёмности 8 тонн , я лично сильно сомневаюсь. Реально 4 тонны, максимально. В эксплуатации у меня подобный домкрат 3 тонны фирмы Зубр уже много лет, работает - 3 тонны я им не поднимал, но полторы удавалось. Если брать в машину -желательно брать с кейсом.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший домкрат. брал для фиата дукатто. наварил гайку под штырь на машине и всё отлично. родным можно поднять только пусую машину, а с этим хоть сколько грузи.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат понравился. Проверил до максимального подъёма, Масло ни где не потекло. Шток, конечно, не зеркальной полировки, но посмотрим на сколько хватит. мне им не так часто пользоваться. Брал для сезонной замены колёс, чтоб штатный домкрат не пользовать. X-Trail поднял без проблем. Под поддомкратник вошёл, и ещё пара сантиметров в запасе осталась. Высоты подъема хватило для замены колёс.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный домкрат, брал в подарок, папе понравился, брал специально российскую фирму.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
вместо ромбического отправили прямой вертикальной резьбой



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
30
Высота подхвата, мм
285
Высота подъема, мм
465
Страна производитель
Китай
Описание
Обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
домкрат, как домкрат. покрашен в приятный синий цвет. работает достаточно мягко. В грузоподъёмности 8 тонн , я лично сильно сомневаюсь. Реально 4 тонны, максимально. В эксплуатации у меня подобный домкрат 3 тонны фирмы Зубр уже много лет, работает - 3 тонны я им не поднимал, но полторы удавалось. Если брать в машину -желательно брать с кейсом.
Источник: Яндекс Маркет
27.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший домкрат. брал для фиата дукатто. наварил гайку под штырь на машине и всё отлично. родным можно поднять только пусую машину, а с этим хоть сколько грузи.
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат понравился. Проверил до максимального подъёма, Масло ни где не потекло. Шток, конечно, не зеркальной полировки, но посмотрим на сколько хватит. мне им не так часто пользоваться. Брал для сезонной замены колёс, чтоб штатный домкрат не пользовать. X-Trail поднял без проблем. Под поддомкратник вошёл, и ещё пара сантиметров в запасе осталась. Высоты подъема хватило для замены колёс.
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличный домкрат, брал в подарок, папе понравился, брал специально российскую фирму.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Кирилл

Достоинства:


Комментарий:
вместо ромбического отправили прямой вертикальной резьбой


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 30т, 285-465 мм Профессионал (43060-30) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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