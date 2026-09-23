Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм Профессионал (43060-4)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
В наличии
Код товара: 638002
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1 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х12х10
Вес, кг.
3.5
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм Профессионал (43060-4)
Гидравлический бутылочный домкрат 4т, 192-374мм, в кейсе ЗУБР T50 43060-4-K_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
192
Высота подъема, мм
374
Страна производитель
Китай
Гидравлический бутылочный домкрат 4т, 192-374мм, в кейсе ЗУБР T50 43060-4-K_z01 обладает хорошей грузоподъемностью, которая обеспечивает эффективную работу в автомастерской при обследовании подвески и ходовой автомобиля.
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 4т, 192-374 мм Профессионал (43060-4) - по цене 1600 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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