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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8)

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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 5
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 6
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 7
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
447
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 5
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 6
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 7
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8)
2 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
447
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х24х13
Вес, кг.
4.8

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8)

Для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связаных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
8
Высота подхвата, мм
228
Высота подъема, мм
447
Страна производитель
Китай
Описание
Для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связаных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 8т, 230-457 мм (43462-8) - стоимость товара 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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