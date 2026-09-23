Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Уцененный
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб.
В наличии
Код товара: 637999
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 950 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х16
Вес, кг.
10.5
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20)
Откройте для себя мощь и надежность с гидравлическим бутылочным домкратом T50 от ЗУБР Профессионал! Этот инструмент идеально подходит для поднятия тяжелых грузов до 20 тонн с минимальной высотой подхвата 240 мм и максимальной 455 мм. Легкость в использовании и высокая производительность достигаются благодаря ходу поршня 153 мм и регулируемому винту 62 мм. Вес домкрата всего 10.8 кг, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Профессиональное качество для серьезных задач!
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 780 руб.945 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2 т, 85-330 мм, низкий подхват...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 148-387 мм, в пласт. ке...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2 т, 135-385 мм, в пласт. кейс...
-
В наличииЦена 4 170 руб.1043 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2т Low Profile, 80-380 мм Stel...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитДомкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 20т 244-4...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитДомкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом, ...
-
В наличииЦена 4 200 руб.1050 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, поворотная рукоятка, 2т LOW PR...
-
В наличииЦена 4 250 руб.1063 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный телескопический, 8 т, h подъем...
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 30 т, 245-385 мм Сибртех (508...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДомкрат подкатной ЗУБР Т-35, 2т, 85-330 мм, с низким подхватом в...
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитДомкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенны...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитДомкрат подкатной ЗУБР Т-50, 2т, 130-380 мм, с увеличенным подъе...
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Страна производитель
Китай
Откройте для себя мощь и надежность с гидравлическим бутылочным домкратом T50 от ЗУБР Профессионал! Этот инструмент идеально подходит для поднятия тяжелых грузов до 20 тонн с минимальной высотой подхвата 240 мм и максимальной 455 мм. Легкость в использовании и высокая производительность достигаются благодаря ходу поршня 153 мм и регулируемому винту 62 мм. Вес домкрата всего 10.8 кг, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Профессиональное качество для серьезных задач!
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн
Теги товара: Гидравлические бутылочные
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) – стоимость товара 3950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20)