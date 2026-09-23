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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20)

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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 5
Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
20
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 5
  • Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 637999
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20)
3 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х16
Вес, кг.
10.5

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20)

Откройте для себя мощь и надежность с гидравлическим бутылочным домкратом T50 от ЗУБР Профессионал! Этот инструмент идеально подходит для поднятия тяжелых грузов до 20 тонн с минимальной высотой подхвата 240 мм и максимальной 455 мм. Легкость в использовании и высокая производительность достигаются благодаря ходу поршня 153 мм и регулируемому винту 62 мм. Вес домкрата всего 10.8 кг, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Профессиональное качество для серьезных задач!

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
20
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
240
Высота подъема, мм
455
Рабочий ход, мм
215
Диаметр опоры, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя мощь и надежность с гидравлическим бутылочным домкратом T50 от ЗУБР Профессионал! Этот инструмент идеально подходит для поднятия тяжелых грузов до 20 тонн с минимальной высотой подхвата 240 мм и максимальной 455 мм. Легкость в использовании и высокая производительность достигаются благодаря ходу поршня 153 мм и регулируемому винту 62 мм. Вес домкрата всего 10.8 кг, что обеспечивает удобство в транспортировке и хранении. Профессиональное качество для серьезных задач!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический ЗУБР 20т, 240-455 мм Профессионал (43060-20) – стоимость товара 3950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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