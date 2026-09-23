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Домкрат подкатной KRAFTOOL SUV, 3т, 190-530 мм, с высоким подъемом (43458-3) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной KRAFTOOL SUV, 3т, 190-530 мм, с высоким подъемом (43458-3)

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Домкрат подкатной KRAFTOOL SUV, 3т, 190-530 мм, с высоким подъемом (43458-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
530
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 100 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Домкрат подкатной KRAFTOOL SUV, 3т, 190-530 мм, с высоким подъемом (43458-3)
9 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
530
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х28х21
Вес, кг.
21.5

Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL SUV, 3т, 190-530 мм, с высоким подъемом (43458-3)

Домкрат подкатной KRAFTOOL 43458-3, предназначен для поднятия грузов. Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п. Домкрат прост в эксплуатации и удобен при поднятии грузов, особенно, при обслуживании автомобиля: замене колеса, тормозных колодок, шаровых опор, при ремонте выпускной системы и т.п.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL SUV, 3т, 190-530 мм, с высоким подъемом (43458-3)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
190
Высота подъема, мм
530
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат подкатной KRAFTOOL 43458-3, предназначен для поднятия грузов. Домкрат располагается при подъеме/опускании под грузом, исключая необходимость использования вспомогательных сооружений, канатов или цепей и т.п. Домкрат прост в эксплуатации и удобен при поднятии грузов, особенно, при обслуживании автомобиля: замене колеса, тормозных колодок, шаровых опор, при ремонте выпускной системы и т.п.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной KRAFTOOL SUV, 3т, 190-530 мм, с высоким подъемом (43458-3) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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