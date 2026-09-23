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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16)

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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 5
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
16
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
455
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 5
  • Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16)
3 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
16
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
455
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
7.5

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16)

Гидравлический бутылочный домкрат 16т, 230-460мм, KRAFTOOL Kraft-Lift 43462-16_z01 обладает высокой прочностью и надежностью. Модель оптимально подойдет для подъема легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
16
Высота подхвата, мм
230
Высота подъема, мм
455
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат 16т, 230-460мм, KRAFTOOL Kraft-Lift 43462-16_z01 обладает высокой прочностью и надежностью. Модель оптимально подойдет для подъема легковых автомобилей, внедорожников и небольших грузовиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 16т 230-460 мм (43462-16) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3330 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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