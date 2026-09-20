Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
340
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658237
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Конструкция
подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
340
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, кг.
5
Описание товара Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels
Подкатной гидравлический домкрат Stels 51128 с высотой подъема 140-340 мм, поставляющийся в кейсе, — полупрофессиональное гаражное приспособление, способное поднимать груз массой до 2 т. Высота подхвата 140 мм позволяет использовать его для автомашин со стандартным клиренсом. Домкрат будет полезен как в автомастерской, так и в частном гараже.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитGigant Гидравлический подкатной домкрат 2Т HTJ-2G
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 30 т, 245-385 мм Сибртех (508...
-
В наличииЦена 5 640 руб.1410 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной с фиксатором, 2,5т SAFETY PIN, ...
-
В наличииЦена 7 240 руб.1810 руб. в СплитДомкрат гидравлический бутылочный, 32 т, h подъема 260-420 мм St...
-
В наличииЦена 7 520 руб.1880 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 2,5 т, 85-430 мм, быстрый подъ...
-
В наличииЦена 8 520 руб.2130 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, быстр.подъем, 3т LOW PROFILE Q...
-
В наличииЦена 8 780 руб.2195 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 3 т, 125-470 мм, быстрый подъе...
-
В наличииЦена 11 580 руб.2895 руб. в СплитДомкрат гидравл. подкатной, быстр.подъем, 3,5т LOW PROFILE QUICK...
-
В наличииЦена 13 000 руб.3250 руб. в СплитДомкрат гидравлический подкатной, 3 т, 85-610 мм, быстрый подъем...
Бренд
Тип товара
Домкраты
Конструкция
подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
140
Высота подъема, мм
340
Страна производитель
Китай
Подкатной гидравлический домкрат Stels 51128 с высотой подъема 140-340 мм, поставляющийся в кейсе, — полупрофессиональное гаражное приспособление, способное поднимать груз массой до 2 т. Высота подхвата 140 мм позволяет использовать его для автомашин со стандартным клиренсом. Домкрат будет полезен как в автомастерской, так и в частном гараже.
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Смотрите также: Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Домкрат гидравлический подкатной, 2 т, h подъема 140-340 мм, в кейсе Stels