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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм в кейсе (43160-5-K) купить с доставкой в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм в кейсе (43160-5-K)

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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм в кейсе (43160-5-K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638078
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм в кейсе (43160-5-K)
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х18х12
Вес, кг.
4

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм в кейсе (43160-5-K)

Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность STAYER Red Force Домкрат бутылочный гидравлический в кейсе 5т 43160-5-K_z01 позволяет использовать его при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм в кейсе (43160-5-K)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
есть
Грузоподъёмность, т
5
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Страна производитель
Китай
Описание
Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность STAYER Red Force Домкрат бутылочный гидравлический в кейсе 5т 43160-5-K_z01 позволяет использовать его при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связанных с ремонтом фундаментов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 5т, 216-413 мм в кейсе (43160-5-K) - данный товар вы можете купить по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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