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Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3)

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Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638082
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3)
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
410
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х29х18
Вес, кг.
20.4

Описание товара Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3)

STAYER Red Force R-33 Подкатной домкрат с увеличенным подъемом 3т, 135-410мм 43151-3 - надежный домкрат для работы в ограниченном пространстве. Поворотная рукоять позволяет осуществлять подъем находясь максимально близко к автомобилю.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3)




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
410
Страна производитель
Китай
Описание
STAYER Red Force R-33 Подкатной домкрат с увеличенным подъемом 3т, 135-410мм 43151-3 - надежный домкрат для работы в ограниченном пространстве. Поворотная рукоять позволяет осуществлять подъем находясь максимально близко к автомобилю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной STAYER RED FORCE, 3т, 135-410 мм, с увеличенным подъемом и поворотной ручкой (43151-3) – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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