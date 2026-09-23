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Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2)

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Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2) - фото 1
Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2.2
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
385
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2) - фото 1
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638089
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2)
4 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.2
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х25х16
Вес, кг.
13.2

Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2)

Надежный подкатной домкрат, который может использоваться как профессионалами на станции СТО, так и простыми автолюбителями. Компактный и мобильный.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2.2
Высота подхвата, мм
130
Высота подъема, мм
385
Страна производитель
Китай
Описание
Надежный подкатной домкрат, который может использоваться как профессионалами на станции СТО, так и простыми автолюбителями. Компактный и мобильный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной KRAFTOOL RIGID, 2.2т, 130-375 мм, с увеличенным подъемом (43452-2) - по цене 4470 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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