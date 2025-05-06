Top.Mail.Ru
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм

13 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 1
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 2
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 3
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 4
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 5
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 6
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 7
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
380
Рабочий ход, мм
210
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 1
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 2
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 3
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 4
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 5
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 6
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 7
  • Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638030
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм
2 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
380
Рабочий ход, мм
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х11
Вес, кг.
3.5

Описание товара Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм

Домкраты Kraftool представляют собой надёжное и эффективное решение для подъёма автомобиля, идеально подходящее для автолюбителей и профессионалов. Модель обладает грузоподъёмностью 2 тонны, что делает её подходящей для работы с большинством легковых автомобилей и небольших грузовиков. Этот домкрат отличается компактными размерами и весом всего 3,19 кг, что обеспечивает его удобную транспортировку и хранение. Высота подхвата составляет 170 мм, а максимальная высота подъёма достигает 380 мм, позволяя легко поднять автомобиль на достаточную высоту для проведения работ. Бренд Kraftool известен своим вниманием к качеству и надёжности продукции, поэтому данный домкрат станет отличным выбором для выполнения различных задач при ремонте и обслуживании автомобиля.



Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный

Отзывы о товаре Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм

Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Visor infrared

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат оказался хорош. Митсубиси Монтеро 2т300кг весом вывесил за центральную траверсу заднего моста. 3 часа простояла вывешенная - не опустилась. Резинки держат, два штока работают отлично.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
работает, машину понял, когда выходят все штоки, появляется люфт. а так норм
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает вверх, и очень высоко. В бок только один шток выехал.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, с Маздой cx-5 справился. Было бы лучше если верхняя площадка была пошире.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
опробовал 1 раз. пока понравилось. под машину влез и без вопросов поднял. очень радуют габариты.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
ручка полный отврат,2 раза откладывали доставку,за это снял звезду
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший домкрат протестирован на volkswagen tiguan 2 поднимает, нужно до отрыва колеса чуть больше 31 см. брал папе на toyota RAV4 думаю тоже колесо оторвёт от земли.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
выжимает два штока, общая длина с винтом 43см всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный домкрат, компактный, не очень тяжёлый, выглядел как то игрушечно, но с УАЗ Патриот справился без особых трудностей. Единственный минус это ручка, болтается, постоянно разваливается. Если нужно чуть опустить , то скорее всего вы не успеете потому что развалится ручка.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат удобный, компактный. Со своей функцией вполне справляется. Осталось найти коробку попрочнее, чтобы удобнее было возить в машине, т.к. та, в которой он пришел, хлипкая.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь . Брала мужу в подарок . На машину газель
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Высокий подъём, компактный размер, мощность приличная. Машину пока не поднимал, но теперь готов, если не дай бог.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший, мощный, большая высота подъёма. Низкий подхват, но не достаточный для peugeot partner tepee (резина r15). Не подлез под мою машину, на спущенном колесе тем более не влезет.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Материал корпуса
металл
Высота подхвата, мм
170
Высота подъема, мм
380
Рабочий ход, мм
210
Страна производитель
Китай
Описание
Домкраты Kraftool представляют собой надёжное и эффективное решение для подъёма автомобиля, идеально подходящее для автолюбителей и профессионалов. Модель обладает грузоподъёмностью 2 тонны, что делает её подходящей для работы с большинством легковых автомобилей и небольших грузовиков. Этот домкрат отличается компактными размерами и весом всего 3,19 кг, что обеспечивает его удобную транспортировку и хранение. Высота подхвата составляет 170 мм, а максимальная высота подъёма достигает 380 мм, позволяя легко поднять автомобиль на достаточную высоту для проведения работ. Бренд Kraftool известен своим вниманием к качеству и надёжности продукции, поэтому данный домкрат станет отличным выбором для выполнения различных задач при ремонте и обслуживании автомобиля.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 4 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Visor infrared

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат оказался хорош. Митсубиси Монтеро 2т300кг весом вывесил за центральную траверсу заднего моста. 3 часа простояла вывешенная - не опустилась. Резинки держат, два штока работают отлично.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Антон Е.

Достоинства:


Комментарий:
работает, машину понял, когда выходят все штоки, появляется люфт. а так норм
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо работает вверх, и очень высоко. В бок только один шток выехал.
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Антон Р.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, с Маздой cx-5 справился. Было бы лучше если верхняя площадка была пошире.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
опробовал 1 раз. пока понравилось. под машину влез и без вопросов поднял. очень радуют габариты.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
ручка полный отврат,2 раза откладывали доставку,за это снял звезду
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший домкрат протестирован на volkswagen tiguan 2 поднимает, нужно до отрыва колеса чуть больше 31 см. брал папе на toyota RAV4 думаю тоже колесо оторвёт от земли.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
выжимает два штока, общая длина с винтом 43см всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2024
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный домкрат, компактный, не очень тяжёлый, выглядел как то игрушечно, но с УАЗ Патриот справился без особых трудностей. Единственный минус это ручка, болтается, постоянно разваливается. Если нужно чуть опустить , то скорее всего вы не успеете потому что развалится ручка.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Ирина П.

Достоинства:


Комментарий:
Домкрат удобный, компактный. Со своей функцией вполне справляется. Осталось найти коробку попрочнее, чтобы удобнее было возить в машине, т.к. та, в которой он пришел, хлипкая.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь . Брала мужу в подарок . На машину газель
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2023
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Высокий подъём, компактный размер, мощность приличная. Машину пока не поднимал, но теперь готов, если не дай бог.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2023
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
На вид хороший, мощный, большая высота подъёма. Низкий подхват, но не достаточный для peugeot partner tepee (резина r15). Не подлез под мою машину, на спущенном колесе тем более не влезет.


Домкрат двухштоковый бутылочный с увеличенным подъемом (43463-2) KRAFTOOL DOUBLE RAM, 2т, 170-380 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2330 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...