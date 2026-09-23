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Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10)

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Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 1
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 2
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 3
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 4
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 5
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 6
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 7
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 8
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 9
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 10
Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
160
Высота подъема, мм
560
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 1
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 2
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 3
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 4
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 5
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 6
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 7
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 8
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 9
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 10
  • Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 800 руб. 
Начислим 973 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638063
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10)
60 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
160
Высота подъема, мм
560
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.6х0.5х0.3
Вес, кг.
126.5

Описание товара Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10)

Домкрат гидравлический подкатной KRAFTOOL 43455-10, предназначен для профессионального выполнения работ по техническому обслуживанию автомобилей. Изготовлен из твердой закаленной стали, оборудован эргономической ручкой с резиновым покрытием, имеет резиновую накладку на рабочей опорной поверхности. Домкратом можно производить подхват со 160 мм, а поднимать на 560 мм. Грузоподъемность - 10 т.

Отзывы о товаре Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
10
Высота подхвата, мм
160
Высота подъема, мм
560
Страна производитель
Китай
Описание
Домкрат гидравлический подкатной KRAFTOOL 43455-10, предназначен для профессионального выполнения работ по техническому обслуживанию автомобилей. Изготовлен из твердой закаленной стали, оборудован эргономической ручкой с резиновым покрытием, имеет резиновую накладку на рабочей опорной поверхности. Домкратом можно производить подхват со 160 мм, а поднимать на 560 мм. Грузоподъемность - 10 т.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной KRAFTOOL HIGH-LIFT, 10т 160-560 мм, для тяжелой техники (43455-10) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 60800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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