Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
98
Высота подъема, мм
535
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 980 руб.
В наличии
Код товара: 638083
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14 980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
98
Высота подъема, мм
535
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х40х20
Вес, кг.
45.1
Описание товара Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5)
STAYER Red ForceF-37 Подкатной домкрат универсальный для СТО 3.5т, 98-535мм 43158-3.5 мощный подкатной домкрат для профессионального использования на СТО с улучшенными рабочими характеристиками обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проведении ремонтных или иных работ.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн
Теги товара: Гидравлический подкатной
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
3.5
Высота подхвата, мм
98
Высота подъема, мм
535
Страна производитель
Китай
STAYER Red ForceF-37 Подкатной домкрат универсальный для СТО 3.5т, 98-535мм 43158-3.5 мощный подкатной домкрат для профессионального использования на СТО с улучшенными рабочими характеристиками обеспечивает плавный и быстрый подъем автомобиля при проведении ремонтных или иных работ.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн
Теги товара: Гидравлический подкатной
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 2 тонны, 3 тонны, 4 тонны, 50 тонн
Теги товара: Гидравлический подкатной
Домкрат подкатной STAYER F-37 RED FORCE, 3.5т 98-535 мм, универсальный для СТО (43158-3.5) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 14980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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