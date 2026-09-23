Top.Mail.Ru
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 1
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 2
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 3
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 4
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 5
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 6
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
70
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 1
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 2
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 3
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 4
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 5
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 6
  • Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6)
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, кг.
4

Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6)

Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм, 43160-6 43160-6_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже. Благодаря прочной и широкой опоре инструмент позволяет равномерно распределить давление груза по основанию.

Отзывы о товаре Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Домкрат
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
6
Высота подхвата, мм
216
Высота подъема, мм
413
Рабочий ход, мм
70
Страна производитель
Китай
Описание
Гидравлический бутылочный домкрат STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм, 43160-6 43160-6_z01 обеспечивает мощную подъемную силу и высокую эффективность при работе в гараже. Благодаря прочной и широкой опоре инструмент позволяет равномерно распределить давление груза по основанию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат бутылочный гидравлический STAYER RED FORCE, 6т, 216-413 мм (43160-6) - стоимость товара 1450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...