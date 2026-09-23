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Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм купить с доставкой в Москве
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Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм

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Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 1
Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 2
Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 3
Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 4
Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 5
Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 6
Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
330
  • Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 1
  • Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 2
  • Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 3
  • Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 4
  • Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 5
  • Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 6
  • Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
3 100 руб.  4 600 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638044
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм
3 100 руб. -33%
4 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х21х15
Вес, кг.
8.2

Описание товара Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм

Эта модель домкрата одна из самых компактных подкатных домкратов на рынке. Небольшой вес и высокая грузоподъемность делают его удобным в использовании, хранении и транспортировке. Применение Применяется для подъема грузов.



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Отзывы о товаре Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический подкатной
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
2
Высота подхвата, мм
135
Высота подъема, мм
330
Страна производитель
Китай
Описание
Эта модель домкрата одна из самых компактных подкатных домкратов на рынке. Небольшой вес и высокая грузоподъемность делают его удобным в использовании, хранении и транспортировке. Применение Применяется для подъема грузов.


Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, Гидравлические бутылочные, 4 тонны, 50 тонн, Механический бутылочный, Механический реечный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домкрат подкатной гидравлический, Профессионал (43053-2) ЗУБР Т-30, 2т, 135-330 мм - данный товар вы можете купить по цене 3100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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