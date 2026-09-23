Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
206
Высота подъема, мм
393
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
В наличии
Код товара: 638026
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1 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
206
Высота подъема, мм
393
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х11
Вес, кг.
3.16
Описание товара Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4)
Для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связаных с ремонтом фундаментов.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
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Бренд
Тип товара
Домкраты
Тип домкрата
гидравлический бутылочный
Кейс
нет
Грузоподъёмность, т
4
Высота подхвата, мм
206
Высота подъема, мм
393
Страна производитель
Китай
Для профессионального применения в строительстве. Сварная конструкция надежно защищает домкрат от протечек масла, ввиду отсутствия резьбовых соединений, что обеспечивает высокий срок службы домкрата. Компактность, небольшой вес и высокая грузоподъемность позволяет использовать домкрат при проведении ремонтно-строительных работ. Часто используется для обслуживания автомобилей или при работах, связаных с ремонтом фундаментов.
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры, 5 тонн, 6 тонн, 8 тонн, 10 тонн, 12 тонн, 16 тонн, 2 тонны, 3 тонны, Гидравлический подкатной, 50 тонн, Механический бутылочный
Теги товара: Гидравлические бутылочные, 4 тонны
Домкрат бутылочный гидравлический KRAFTOOL KRAFT-LIFT, 4т, 194-372 мм (43462-4) - купить по цене 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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