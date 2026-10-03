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Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3)

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Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 1
Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 2
Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 3
Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 4
Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 750
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1076
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 1
  • Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 4
  • Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633479
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 750
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1076
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х28
Вес, г.
540

Описание товара Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3)

Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - начальная игровая видеокарта на чипе GeForce GTX 750 с 2 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, ориентированная на бюджетные сборки для Full HD с упором на старые и нетребовательные игры. Она заметно мощнее офисных решений уровня GT 730 и встроенной графики прошлых поколений, но сильно уступает современным игровым картам.

Для каких задач

  • Подходит для игр прошлых лет и онлайновых проектов (CS:GO, DOTA 2, World of Tanks и т.п.) в 1080p на низких/средних настройках с комфортным FPS.
  • Для современных тяжёлых ААА-игр мощность уже недостаточна: запуск возможен только на минимальных настройках и пониженных разрешениях, поэтому карта уместна как временный или бюджетный вариант.
  • Хороший выбор для офисно-домашнего ПК, где нужна чуть более быстрая графика, чем встроенная, плюс аппаратное ускорение видео и поддержка нескольких мониторов.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 (архитектура Maxwell) c 640 CUDA-ядрами и поддержкой DirectX 12, что обеспечивает базовую совместимость с современными играми и приложениями.
  • Частоты: базовая примерно 1020 МГц и Boost до 1085 МГц для версии Afox, что соответствует типичному уровню GTX 750 без дополнительного питания.
  • Память: 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой около 5,1 ГГц и 128-битной шиной, чего хватает для нетяжёлых игр в 1080p и работы с мультимедиа, но мало для современных проектов с тяжёлыми текстурами.

Охлаждение и корпус

  • Используется компактный одно-вентиляторный кулер (single fan) с активным охлаждением, рассчитанный на теплопакет порядка 55-60 Вт, что обеспечивает приемлемые температуры даже в небольших корпусах.
  • Карта формата ATX, двухслотовая по высоте, с умеренной длиной, поэтому без проблем помещается в большинство стандартных корпусов mATX/ATX.
  • Низкое энергопотребление позволяет не переживать за перегрев и шум: при правильной вентиляции корпуса карта работает относительно тихо.

Порты и мониторы

  • Выходы: HDMI, DVI и VGA (D-Sub), что удобно при использовании старых и смешанных мониторов, а также проекторов.
  • Максимальное разрешение до 7680?4320 по цифровым интерфейсам, однако по мощности GPU реалистичный сценарий - один или два Full HD-монитора.
  • Можно собирать рабочее место с двумя дисплеями "работа + мультимедиа", не перегружая систему и блок питания.

Важно знать перед покупкой

  • Карта не требует дополнительного питания, её достаточно подключить к слоту PCI Express 3.0 x16; рекомендованный блок питания начинается от 350 Вт.
  • Для современного гейминга в 1080p это уже устаревшее решение, поэтому стоит рассматривать её как временный вариант или апгрейд старой системы под лёгкие игры и мультимедиа.



Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 750
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1076
Частота видеопамяти
5000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Afox GTX750 ATX 2GB (AF750-2048D5H6-V3) - начальная игровая видеокарта на чипе GeForce GTX 750 с 2 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, ориентированная на бюджетные сборки для Full HD с упором на старые и нетребовательные игры. Она заметно мощнее офисных решений уровня GT 730 и встроенной графики прошлых поколений, но сильно уступает современным игровым картам.

Для каких задач

  • Подходит для игр прошлых лет и онлайновых проектов (CS:GO, DOTA 2, World of Tanks и т.п.) в 1080p на низких/средних настройках с комфортным FPS.
  • Для современных тяжёлых ААА-игр мощность уже недостаточна: запуск возможен только на минимальных настройках и пониженных разрешениях, поэтому карта уместна как временный или бюджетный вариант.
  • Хороший выбор для офисно-домашнего ПК, где нужна чуть более быстрая графика, чем встроенная, плюс аппаратное ускорение видео и поддержка нескольких мониторов.

Архитектура и память

  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 750 (архитектура Maxwell) c 640 CUDA-ядрами и поддержкой DirectX 12, что обеспечивает базовую совместимость с современными играми и приложениями.
  • Частоты: базовая примерно 1020 МГц и Boost до 1085 МГц для версии Afox, что соответствует типичному уровню GTX 750 без дополнительного питания.
  • Память: 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой около 5,1 ГГц и 128-битной шиной, чего хватает для нетяжёлых игр в 1080p и работы с мультимедиа, но мало для современных проектов с тяжёлыми текстурами.

Охлаждение и корпус

  • Используется компактный одно-вентиляторный кулер (single fan) с активным охлаждением, рассчитанный на теплопакет порядка 55-60 Вт, что обеспечивает приемлемые температуры даже в небольших корпусах.
  • Карта формата ATX, двухслотовая по высоте, с умеренной длиной, поэтому без проблем помещается в большинство стандартных корпусов mATX/ATX.
  • Низкое энергопотребление позволяет не переживать за перегрев и шум: при правильной вентиляции корпуса карта работает относительно тихо.

Порты и мониторы

  • Выходы: HDMI, DVI и VGA (D-Sub), что удобно при использовании старых и смешанных мониторов, а также проекторов.
  • Максимальное разрешение до 7680?4320 по цифровым интерфейсам, однако по мощности GPU реалистичный сценарий - один или два Full HD-монитора.
  • Можно собирать рабочее место с двумя дисплеями "работа + мультимедиа", не перегружая систему и блок питания.

Важно знать перед покупкой

  • Карта не требует дополнительного питания, её достаточно подключить к слоту PCI Express 3.0 x16; рекомендованный блок питания начинается от 350 Вт.
  • Для современного гейминга в 1080p это уже устаревшее решение, поэтому стоит рассматривать её как временный вариант или апгрейд старой системы под лёгкие игры и мультимедиа.


Теги товара: Игровые, NVIDIA GeForce
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