Видеокарта AFOX GeForce GT 730 4096Mb ATX Single Fan (AF730-4096D5H5)

Afox GeForce GT 730 4GB GDDR5 (AF730-4096D5H5) - компактная дискретная видеокарта начального уровня на чипе NVIDIA GeForce GT 730 с 4 ГБ GDDR5 и 128-битной шиной, ориентированная на офисные и мультимедийные ПК, которым нужна стабильная работа с несколькими мониторами и базовым 3D. Модель устанавливается в разъём PCI Express 2.0 x16 и потребляет около 23 Вт, поэтому легко вписывается даже в старые или бюджетные сборки.

Для кого и под какие задачи

GT 730 от Afox подойдёт для офисных систем, домашних компьютеров, кассовых и информационных терминалов, где основная нагрузка - браузер, офисные приложения, видео и удалённый доступ. Объём видеопамяти 4 ГБ позволяет комфортно работать с современными интерфейсами, несколькими окнами и мультимедиа в Full HD без упора в память в типичных повседневных сценариях.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 730 на 28-нм техпроцессе с 384 шейдерными блоками и базовой частотой около 700 МГц обеспечивает базовый уровень 3D-производительности для старых игр и нетребовательной графики. Память 4 ГБ GDDR5 с эффективной частотой вплоть до 5000 МГц и 128-битным интерфейсом заметно превосходит DDR3-варианты GT 730 по пропускной способности, что позитивно сказывается на плавности интерфейса и воспроизведении видео.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в компактном ATX-формате с одновентиляторной активной системой охлаждения, занимающей два слота по высоте. Длина около 145 мм и высота порядка 120 мм позволяют использовать видеокарту в большинстве типовых корпусов, не требуя сложной модернизации системы охлаждения.

Подключения и интеграция

Набор видеовыходов включает HDMI, DVI-D и VGA (D-Sub), что упрощает подключение как современных цифровых мониторов, так и старых дисплеев и проекторов без дополнительных адаптеров. Карта не требует отдельного питания от БП и рассчитана на работу с блоками мощностью от 300 Вт, что удобно при апгрейде готовых офисных и домашних ПК.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 с GDDR5 оптимальна для сценариев "офис + мультимедиа + базовая графика": для современных ААА-игр и тяжёлых 3D-проектов её ресурсов заведомо мало, поэтому такие нагрузки лучше не закладывать в её зону ответственности. При выборе конфигурации полезно сразу понимать целевые разрешения и тип контента: карта уверенно справляется с одной-двумя панелями до 4K для офисных задач и видео, но требовательные игры и профессиональные GPU-нагрузки ей не предназначены.