Описание товара Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000)

NVIDIA RTX A4000 16GB (900-5G190-2500-000) - профессиональная видеокарта формата single-slot на архитектуре NVIDIA Ampere, рассчитанная на рабочие станции для 3D-графики, рендеринга, CAD/BIM, видео-производства и задач ИИ. Модель сочетает 6144 ядра CUDA, RT- и Tensor-блоки с 16 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC и интерфейсом PCI Express 4.0 x16, оставаясь односекционной картой с турбинным охлаждением.

Для кого и под какие задачи

RTX A4000 подойдёт для специалистов по 3D-моделированию и визуализации, инженеров CAD/CAM, архитекторов и дизайнеров, работающих с крупными сценами и сложными материалами. Карта также ориентирована на монтажёров и колористов, data-science-команды и разработчиков, которым нужны стабильные драйверы, ускорение трассировки лучей и ИИ-вычислений в профессиональных приложениях (Adobe, Autodesk, DaVinci Resolve и др.).

Производительность и память

Графический процессор Ampere в RTX A4000 включает 48 RT-ядер второго поколения, 192 Tensor-ядра третьего поколения и 6144 ядра CUDA, что ускоряет рендеринг с трассировкой лучей, расчёты освещения и ИИ-фильтры по сравнению с предыдущим поколением профессиональных карт. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с ECC, 256-битной шиной и пропускной способностью около 448 ГБ/с обеспечивает комфортную работу с тяжёлыми сценами, высокодетализированными моделями и крупными наборами данных, снижая риск ошибок памяти в долгих сессиях.

Охлаждение и форм-фактор

RTX A4000 выполнена в односалотном исполнении длиной около 267 мм и высотой под стандартный слот, что упрощает установку в рабочие станции с несколькими картами расширения или плотной компоновкой. Турбинная система охлаждения выдувает горячий воздух за пределы корпуса, помогая держать предсказуемую температуру при теплопакете порядка 140 Вт и уменьшая влияние на соседние компоненты.

Подключения и дисплеи

Карта оснащена четырьмя разъёмами DisplayPort 1.4a, поддерживающими до четырёх мониторов с разрешением до 8K, включая конфигурации 4?4K или 2?8K на одной рабочей станции. Поддержка современных стандартов отображения, HDR и работы с несколькими дисплеями удобна для сложных рабочих пространств - от монтажных и графических студий до инженерных и трейдинговых конфигураций.

Важные нюансы перед покупкой

RTX A4000 ориентирована на профессиональные рабочие станции: для стабильной работы нужен корпус с хорошей вентиляцией и блок питания, рассчитанный на суммарную нагрузку системы с учётом 140-ваттного теплопакета карты. Имеет смысл заранее сопоставить её возможности с типичными проектами и разрешением подключаемых мониторов: для средних и тяжёлых профессиональных сцен, работы с несколькими 4K/5K-экранами и ИИ-нагрузками она даёт сбалансированный запас, а для максимально ресурсоёмких задач можно рассматривать и старшие RTX-модели в этой линейке.