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Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000)

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Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 1
Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 2
Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 3
Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 4
Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Quadro RTX A4000
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
735
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 1
  • Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 2
  • Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 3
  • Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 4
  • Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
104 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582986
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Характеристики

Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX A4000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
735
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х11
Вес, г.
700

Описание товара Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000)

NVIDIA RTX A4000 16GB (900-5G190-2500-000) - профессиональная видеокарта формата single-slot на архитектуре NVIDIA Ampere, рассчитанная на рабочие станции для 3D-графики, рендеринга, CAD/BIM, видео-производства и задач ИИ. Модель сочетает 6144 ядра CUDA, RT- и Tensor-блоки с 16 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC и интерфейсом PCI Express 4.0 x16, оставаясь односекционной картой с турбинным охлаждением.

Для кого и под какие задачи

RTX A4000 подойдёт для специалистов по 3D-моделированию и визуализации, инженеров CAD/CAM, архитекторов и дизайнеров, работающих с крупными сценами и сложными материалами. Карта также ориентирована на монтажёров и колористов, data-science-команды и разработчиков, которым нужны стабильные драйверы, ускорение трассировки лучей и ИИ-вычислений в профессиональных приложениях (Adobe, Autodesk, DaVinci Resolve и др.).

Производительность и память

Графический процессор Ampere в RTX A4000 включает 48 RT-ядер второго поколения, 192 Tensor-ядра третьего поколения и 6144 ядра CUDA, что ускоряет рендеринг с трассировкой лучей, расчёты освещения и ИИ-фильтры по сравнению с предыдущим поколением профессиональных карт. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с ECC, 256-битной шиной и пропускной способностью около 448 ГБ/с обеспечивает комфортную работу с тяжёлыми сценами, высокодетализированными моделями и крупными наборами данных, снижая риск ошибок памяти в долгих сессиях.

Охлаждение и форм-фактор

RTX A4000 выполнена в односалотном исполнении длиной около 267 мм и высотой под стандартный слот, что упрощает установку в рабочие станции с несколькими картами расширения или плотной компоновкой. Турбинная система охлаждения выдувает горячий воздух за пределы корпуса, помогая держать предсказуемую температуру при теплопакете порядка 140 Вт и уменьшая влияние на соседние компоненты.

Подключения и дисплеи

Карта оснащена четырьмя разъёмами DisplayPort 1.4a, поддерживающими до четырёх мониторов с разрешением до 8K, включая конфигурации 4?4K или 2?8K на одной рабочей станции. Поддержка современных стандартов отображения, HDR и работы с несколькими дисплеями удобна для сложных рабочих пространств - от монтажных и графических студий до инженерных и трейдинговых конфигураций.

Важные нюансы перед покупкой

RTX A4000 ориентирована на профессиональные рабочие станции: для стабильной работы нужен корпус с хорошей вентиляцией и блок питания, рассчитанный на суммарную нагрузку системы с учётом 140-ваттного теплопакета карты. Имеет смысл заранее сопоставить её возможности с типичными проектами и разрешением подключаемых мониторов: для средних и тяжёлых профессиональных сцен, работы с несколькими 4K/5K-экранами и ИИ-нагрузками она даёт сбалансированный запас, а для максимально ресурсоёмких задач можно рассматривать и старшие RTX-модели в этой линейке.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000)




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Характеристики
Бренд
NVIDIA
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Quadro RTX A4000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
735
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

NVIDIA RTX A4000 16GB (900-5G190-2500-000) - профессиональная видеокарта формата single-slot на архитектуре NVIDIA Ampere, рассчитанная на рабочие станции для 3D-графики, рендеринга, CAD/BIM, видео-производства и задач ИИ. Модель сочетает 6144 ядра CUDA, RT- и Tensor-блоки с 16 ГБ GDDR6 с поддержкой ECC и интерфейсом PCI Express 4.0 x16, оставаясь односекционной картой с турбинным охлаждением.

Для кого и под какие задачи

RTX A4000 подойдёт для специалистов по 3D-моделированию и визуализации, инженеров CAD/CAM, архитекторов и дизайнеров, работающих с крупными сценами и сложными материалами. Карта также ориентирована на монтажёров и колористов, data-science-команды и разработчиков, которым нужны стабильные драйверы, ускорение трассировки лучей и ИИ-вычислений в профессиональных приложениях (Adobe, Autodesk, DaVinci Resolve и др.).

Производительность и память

Графический процессор Ampere в RTX A4000 включает 48 RT-ядер второго поколения, 192 Tensor-ядра третьего поколения и 6144 ядра CUDA, что ускоряет рендеринг с трассировкой лучей, расчёты освещения и ИИ-фильтры по сравнению с предыдущим поколением профессиональных карт. Объём видеопамяти 16 ГБ GDDR6 с ECC, 256-битной шиной и пропускной способностью около 448 ГБ/с обеспечивает комфортную работу с тяжёлыми сценами, высокодетализированными моделями и крупными наборами данных, снижая риск ошибок памяти в долгих сессиях.

Охлаждение и форм-фактор

RTX A4000 выполнена в односалотном исполнении длиной около 267 мм и высотой под стандартный слот, что упрощает установку в рабочие станции с несколькими картами расширения или плотной компоновкой. Турбинная система охлаждения выдувает горячий воздух за пределы корпуса, помогая держать предсказуемую температуру при теплопакете порядка 140 Вт и уменьшая влияние на соседние компоненты.

Подключения и дисплеи

Карта оснащена четырьмя разъёмами DisplayPort 1.4a, поддерживающими до четырёх мониторов с разрешением до 8K, включая конфигурации 4?4K или 2?8K на одной рабочей станции. Поддержка современных стандартов отображения, HDR и работы с несколькими дисплеями удобна для сложных рабочих пространств - от монтажных и графических студий до инженерных и трейдинговых конфигураций.

Важные нюансы перед покупкой

RTX A4000 ориентирована на профессиональные рабочие станции: для стабильной работы нужен корпус с хорошей вентиляцией и блок питания, рассчитанный на суммарную нагрузку системы с учётом 140-ваттного теплопакета карты. Имеет смысл заранее сопоставить её возможности с типичными проектами и разрешением подключаемых мониторов: для средних и тяжёлых профессиональных сцен, работы с несколькими 4K/5K-экранами и ИИ-нагрузками она даёт сбалансированный запас, а для максимально ресурсоёмких задач можно рассматривать и старшие RTX-модели в этой линейке.



Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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Видеокарта Nvidia PCIE16 RTX A4000 16GB BOX (900-5G190-2500-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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