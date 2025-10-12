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Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC)

7 Отзывы
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Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 1
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 2
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 3
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 4
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 5
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 6
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 7
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 8
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 9
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 10
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 11
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 12
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 13
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 14
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 3
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 4
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 13
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 14
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 580 руб. 
Начислим 586 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633224
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC)
36 580 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х20х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC)

Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 – это отличный выбор для геймеров и креативных профессионалов, которые ищут баланс между производительностью и эффективностью. Этот мощный графический ускоритель от NVIDIA с весом 0,939 кг готов справиться с современными играми и графическими приложениями, предлагая впечатляющую производительность. Оснащена новейшим графическим процессором GeForce RTX 3050, видеокарта обеспечивает плавный и реалистичный геймплей. Интерфейс подключения PCI-E 4.0 гарантирует высокую скорость передачи данных и совместимость с современными материнскими платами. Объем видеопамяти в 8 Гб типа GDDR6 с частотой 14000 МГц позволяет быстро обрабатывать ресурсоемкие задачи и управлять текстурами высокой четкости. Активная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру работы, что повышает надежность и долговечность устройства. Видеокарта позволяет подключать до трех мониторов, обеспечивая максимальное разрешение 7680x4320 для лучших визуальных эффектов и возможности мультимониторного отображения. Она имеет разъем HDMI, что позволяет с легкостью подключаться к современным дисплеям и телевизорам. С учетом передового техпроцесса 8 нм и отличной частоты графического процессора в 1552 МГц, MSI GeForce RTX 3050 является идеальным дополнением для любого игрового или рабочей станции, обеспечивая высокую производительность и четкие детали изображения.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC)

Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Татьяна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Пришла в заводской хорошей упаковке. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Закал, а посмотреть её смогу только через 4 месяца ( обстоятельства. Пришла запакована о ориг. коробку. Ближе к новому году дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
карта пришла хорошо упакована,все целое, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Был без трёх пломб, так рабочая видеокарта Первый день запуска все хорошо вставил, включил, все заработало без установки драйверов. Но желательно поставить последнюю версию дров Я доволен покупкой. 5 звёзд однозначно
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ильнур В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар новый. Всё работает ! На два дня позже пришла.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает исправно, компактная. После установке родного драйвера Nvidia активируется режим отключения вентиляторов при простое карты. Покупкой доволен, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
все в норме, упаковка целая, пломбы на месте. Температуру показывает хорошую в играх пока дай бог все спокойно



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1552
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 – это отличный выбор для геймеров и креативных профессионалов, которые ищут баланс между производительностью и эффективностью. Этот мощный графический ускоритель от NVIDIA с весом 0,939 кг готов справиться с современными играми и графическими приложениями, предлагая впечатляющую производительность. Оснащена новейшим графическим процессором GeForce RTX 3050, видеокарта обеспечивает плавный и реалистичный геймплей. Интерфейс подключения PCI-E 4.0 гарантирует высокую скорость передачи данных и совместимость с современными материнскими платами. Объем видеопамяти в 8 Гб типа GDDR6 с частотой 14000 МГц позволяет быстро обрабатывать ресурсоемкие задачи и управлять текстурами высокой четкости. Активная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру работы, что повышает надежность и долговечность устройства. Видеокарта позволяет подключать до трех мониторов, обеспечивая максимальное разрешение 7680x4320 для лучших визуальных эффектов и возможности мультимониторного отображения. Она имеет разъем HDMI, что позволяет с легкостью подключаться к современным дисплеям и телевизорам. С учетом передового техпроцесса 8 нм и отличной частоты графического процессора в 1552 МГц, MSI GeForce RTX 3050 является идеальным дополнением для любого игрового или рабочей станции, обеспечивая высокую производительность и четкие детали изображения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2025
Татьяна Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Пришла в заводской хорошей упаковке. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Закал, а посмотреть её смогу только через 4 месяца ( обстоятельства. Пришла запакована о ориг. коробку. Ближе к новому году дополню отзыв
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Ирина М.

Достоинства:


Комментарий:
карта пришла хорошо упакована,все целое, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Был без трёх пломб, так рабочая видеокарта Первый день запуска все хорошо вставил, включил, все заработало без установки драйверов. Но желательно поставить последнюю версию дров Я доволен покупкой. 5 звёзд однозначно
Источник: Яндекс Маркет
25.01.2025
Ильнур В.

Достоинства:


Комментарий:
Товар новый. Всё работает ! На два дня позже пришла.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Игорь А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, работает исправно, компактная. После установке родного драйвера Nvidia активируется режим отключения вентиляторов при простое карты. Покупкой доволен, спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
все в норме, упаковка целая, пломбы на месте. Температуру показывает хорошую в играх пока дай бог все спокойно


Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 36580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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