Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта PNY VCNT1000-8GB-SB
PNY Quadro T1000 8GB (VCNT1000-8GB-SB) - профессиональная видеокарта на чипе Turing с 8 ГБ GDDR6 для CAD, визуализации и рабочих станций с сертифицированными драйверами. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и компактное активное охлаждение.
Для кого и под какие задачи
T1000 подойдёт инженерам CAD/CAM, архитекторам и дизайнерам, работающим с AutoCAD, SolidWorks, Revit, Inventor и аналогичными профессиональными приложениями. Карта сертифицирована для стабильной работы профсофта и многомониторных конфигураций до 4?4K.
Производительность и память
GPU Turing TU117 с 896 CUDA-ядрами, 56 TMU и 28 ROP работает на частотах 1065 МГц базовая и 1400 МГц Boost, оптимизирован для точных расчётов и viewport в CAD. 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и частотой 10 ГГц обеспечивают запас для сложных 3D-моделей, текстур и больших сборок.
Охлаждение и форм-фактор
Активная система охлаждения с радиатором и вентилятором рассчитана на круглосуточную работу в стойках и рабочих станциях при TDP 50 Вт. Low-profile однослотовый форм-фактор подходит для компактных серверов, slim-корпусов и рабочих станций малого размера.
Подключения и дисплеи
Четыре mini DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC позволяют подключить до 4 мониторов 7680?4320@60 Гц или конфигурации 4?4K@60 Гц и 2?8K@30 Гц. Идеально для профессиональных рабочих пространств инженеров и дизайнеров с несколькими экранами.
Важные нюансы перед покупкой
T1000 не требует дополнительного питания (TDP 50 Вт) и использует исключительно Quadro-драйверы NVIDIA для сертифицированной работы профприложений. Для игр уступает GeForce-аналогам той же мощности, но превосходит их стабильностью в профессиональном софте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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PNY Quadro T1000 8GB (VCNT1000-8GB-SB) - профессиональная видеокарта на чипе Turing с 8 ГБ GDDR6 для CAD, визуализации и рабочих станций с сертифицированными драйверами. Модель использует PCI Express 3.0 x16 и компактное активное охлаждение.
Для кого и под какие задачи
T1000 подойдёт инженерам CAD/CAM, архитекторам и дизайнерам, работающим с AutoCAD, SolidWorks, Revit, Inventor и аналогичными профессиональными приложениями. Карта сертифицирована для стабильной работы профсофта и многомониторных конфигураций до 4?4K.
Производительность и память
GPU Turing TU117 с 896 CUDA-ядрами, 56 TMU и 28 ROP работает на частотах 1065 МГц базовая и 1400 МГц Boost, оптимизирован для точных расчётов и viewport в CAD. 8 ГБ GDDR6 с 128-битной шиной и частотой 10 ГГц обеспечивают запас для сложных 3D-моделей, текстур и больших сборок.
Охлаждение и форм-фактор
Активная система охлаждения с радиатором и вентилятором рассчитана на круглосуточную работу в стойках и рабочих станциях при TDP 50 Вт. Low-profile однослотовый форм-фактор подходит для компактных серверов, slim-корпусов и рабочих станций малого размера.
Подключения и дисплеи
Четыре mini DisplayPort 1.4 с поддержкой DSC позволяют подключить до 4 мониторов 7680?4320@60 Гц или конфигурации 4?4K@60 Гц и 2?8K@30 Гц. Идеально для профессиональных рабочих пространств инженеров и дизайнеров с несколькими экранами.
Важные нюансы перед покупкой
T1000 не требует дополнительного питания (TDP 50 Вт) и использует исключительно Quadro-драйверы NVIDIA для сертифицированной работы профприложений. Для игр уступает GeForce-аналогам той же мощности, но превосходит их стабильностью в профессиональном софте.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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