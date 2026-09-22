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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717800
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, г.
805

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G - модификация RTX 5060 Ti с 8 ГБ GDDR7 и тем же усиленным охлаждением WINDFORCE MAX, рассчитанная на пользователей, которым важна температурная стабильность, но не требуется удвоенный объём видеопамяти. Она сохраняет архитектуру Blackwell и OC-частоты, предлагая немного более доступный вход в класс карт с продвинутым охлаждением.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G подойдёт геймерам, играющим в основном в проекты без экстремальных требований к объёму текстур, где 8 ГБ VRAM достаточно для QHD-разрешения и высоких настроек с использованием DLSS и RT. Для рабочих задач карта подходит, если в проектах не используются слишком объёмные сцены или модели, а важнее устойчивые частоты и невысокий шум при длительном рендере.

Архитектура и производительность

По характеристикам эта модификация повторяет EAGLE OC: 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина с пропускной способностью 28 Гбит/с, однако сочетает их с крупным радиатором WINDFORCE MAX. В OC-режиме карта способна удерживать частоты на уровне других разогнанных версий RTX 5060 Ti, а улучшенное охлаждение помогает избежать троттлинга при длительных игровых сессиях.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 и комплектуется тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b для подключения нескольких современных мониторов. Увеличенный радиатор и конфигурация вентиляторов WINDFORCE MAX обеспечивают более низкие температуры по сравнению с компактными моделями, но требуют достаточного пространства в корпусе для нормальной циркуляции воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Как и другие RTX 5060 Ti, эта версия требует блока питания от 650 Вт с 8-пиновым разъёмом, поэтому при апгрейде стоит заранее оценить ресурс текущего БП и линий питания. Объём 8 ГБ может стать ограничением для будущих игр с очень тяжёлыми текстурами и модами, поэтому при долгосрочном горизонте использования есть смысл сравнить стоимость с 16-гигабайтной модификацией, особенно если система собирается "на несколько лет вперёд".

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G - модификация RTX 5060 Ti с 8 ГБ GDDR7 и тем же усиленным охлаждением WINDFORCE MAX, рассчитанная на пользователей, которым важна температурная стабильность, но не требуется удвоенный объём видеопамяти. Она сохраняет архитектуру Blackwell и OC-частоты, предлагая немного более доступный вход в класс карт с продвинутым охлаждением.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G подойдёт геймерам, играющим в основном в проекты без экстремальных требований к объёму текстур, где 8 ГБ VRAM достаточно для QHD-разрешения и высоких настроек с использованием DLSS и RT. Для рабочих задач карта подходит, если в проектах не используются слишком объёмные сцены или модели, а важнее устойчивые частоты и невысокий шум при длительном рендере.

Архитектура и производительность

По характеристикам эта модификация повторяет EAGLE OC: 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина с пропускной способностью 28 Гбит/с, однако сочетает их с крупным радиатором WINDFORCE MAX. В OC-режиме карта способна удерживать частоты на уровне других разогнанных версий RTX 5060 Ti, а улучшенное охлаждение помогает избежать троттлинга при длительных игровых сессиях.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 и комплектуется тремя DisplayPort 2.1b и одним HDMI 2.1b для подключения нескольких современных мониторов. Увеличенный радиатор и конфигурация вентиляторов WINDFORCE MAX обеспечивают более низкие температуры по сравнению с компактными моделями, но требуют достаточного пространства в корпусе для нормальной циркуляции воздуха.

Важные нюансы перед покупкой

Как и другие RTX 5060 Ti, эта версия требует блока питания от 650 Вт с 8-пиновым разъёмом, поэтому при апгрейде стоит заранее оценить ресурс текущего БП и линий питания. Объём 8 ГБ может стать ограничением для будущих игр с очень тяжёлыми текстурами и модами, поэтому при долгосрочном горизонте использования есть смысл сравнить стоимость с 16-гигабайтной модификацией, особенно если система собирается "на несколько лет вперёд".

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2MAX OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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