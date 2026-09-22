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Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M)

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Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718807
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
263
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х7
Вес, г.
975

Описание товара Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M)

Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC 8GB - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с акцентом на белый дизайн и двухвентиляторное охлаждение, ориентированная на игровое и рабочее использование в сборках формата mid-tower и SFF. Модель NE7506TU19P1-GB2062M комплектуется 8 ГБ GDDR7, 128-битной шиной и компактным двухслотовым корпусом длиной около 26 см.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti White OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и сетевые шутеры в 1440p, используют DLSS 4 и трассировку лучей, но при этом хотят сохранить умеренное энергопотребление и эстетичный белый корпус. Карта также интересна контент-мейкерам и стримерам, которым требуется GPU с поддержкой аппаратного AV1-энкодера и достаточной мощностью для монтажа и рендеринга в разрешениях до 4K без перехода в топовый ценовой сегмент.

Архитектура и производительность

По спецификациям у Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и скорость памяти 28 Гбит/с, что даёт пропускную способность около 448 ГБ/с. Базовая частота GPU составляет 2407 МГц, буст достигает 2602 МГц, а теплопакет в районе 180 Вт обеспечивает уверенный FPS в QHD с использованием DLSS 4 и умеренных RT-настроек.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживая вывод до 4K 480 Гц или 8K 120-165 Гц с DSC и работу с несколькими мониторами. Два 95-мм вентилятора, компактный 2-слотовый радиатор и металлическая белая backplate обеспечивают адекватное охлаждение при условии нормальной вентиляции корпуса, а мягкая подсветка и поддержка Palit Maker позволяют кастомизировать внешний вид.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Ti White OC - не менее 600 Вт с одним 8-пиновым коннектором PCI-E, поэтому при апгрейде старой системы важно оценить не только мощность, но и состояние БП. Объём 8 ГБ GDDR7 достаточен для актуальных игр в 1080p и 1440p, но если планируется активная работа с тяжёлыми текстурами и модами либо длительный 4K-гейминг, имеет смысл сравнить эту модель с версиями на 16 ГБ или старшими картами серии RTX 50.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
263
Страна производитель
Китай
Описание

Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC 8GB - видеокарта среднего класса на архитектуре NVIDIA Blackwell с акцентом на белый дизайн и двухвентиляторное охлаждение, ориентированная на игровое и рабочее использование в сборках формата mid-tower и SFF. Модель NE7506TU19P1-GB2062M комплектуется 8 ГБ GDDR7, 128-битной шиной и компактным двухслотовым корпусом длиной около 26 см.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti White OC подойдёт геймерам, которые играют в современные ААА-проекты и сетевые шутеры в 1440p, используют DLSS 4 и трассировку лучей, но при этом хотят сохранить умеренное энергопотребление и эстетичный белый корпус. Карта также интересна контент-мейкерам и стримерам, которым требуется GPU с поддержкой аппаратного AV1-энкодера и достаточной мощностью для монтажа и рендеринга в разрешениях до 4K без перехода в топовый ценовой сегмент.

Архитектура и производительность

По спецификациям у Palit GeForce RTX 5060 Ti White OC 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и скорость памяти 28 Гбит/с, что даёт пропускную способность около 448 ГБ/с. Базовая частота GPU составляет 2407 МГц, буст достигает 2602 МГц, а теплопакет в районе 180 Вт обеспечивает уверенный FPS в QHD с использованием DLSS 4 и умеренных RT-настроек.

Подключения и охлаждение

Карта использует интерфейс PCI-E 5.0 и оснащена одним HDMI 2.1b и тремя DisplayPort 2.1b, поддерживая вывод до 4K 480 Гц или 8K 120-165 Гц с DSC и работу с несколькими мониторами. Два 95-мм вентилятора, компактный 2-слотовый радиатор и металлическая белая backplate обеспечивают адекватное охлаждение при условии нормальной вентиляции корпуса, а мягкая подсветка и поддержка Palit Maker позволяют кастомизировать внешний вид.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендованный блок питания для RTX 5060 Ti White OC - не менее 600 Вт с одним 8-пиновым коннектором PCI-E, поэтому при апгрейде старой системы важно оценить не только мощность, но и состояние БП. Объём 8 ГБ GDDR7 достаточен для актуальных игр в 1080p и 1440p, но если планируется активная работа с тяжёлыми текстурами и модами либо длительный 4K-гейминг, имеет смысл сравнить эту модель с версиями на 16 ГБ или старшими картами серии RTX 50.

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Видеокарта Palit RTX5060Ti WHITE OC 8GB GDDR7 (NE7506TU19P1-GB2062M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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