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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD)

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 8
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 9
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 10
Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717802
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х5
Вес, г.
760

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD)

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G - более доступная версия RTX 5060 Ti с 8 ГБ GDDR7, ориентированная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг в системах среднего бюджета. Она использует тот же двухвентиляторный кулер WINDFORCE и архитектуру Blackwell, что и 16-гигабайтная модификация, но делает акцент на оптимальном соотношении цены и возможностей.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G подойдёт игрокам, которые хотят комфортный FPS в современных играх при 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и умеренной трассировки лучей, но не планируют постоянно работать с тяжёлыми текстурами и модами. Для рабочих задач карта уместна в монтажных и графических проектах средней сложности, где 8 ГБ видеопамяти достаточно для типичных таймлайнов и сцен.

Архитектура и производительность

По характеристикам у этой модификации 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, с той же скоростью памяти 28 Гбит/с, что и у старшей версии. Буст-частота также достигает примерно 2617 МГц, поэтому в сценариях, где не упираются в объём VRAM, производительность близка к варианту на 16 ГБ.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 x8 и предлагает один HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, что закрывает потребности большинства игровых и рабочих конфигураций с несколькими мониторами. Охлаждение WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и композитными тепловыми трубками рассчитано на теплопакет порядка 220 Вт и при нормальном airflow в корпусе удерживает приемлемые температуры и шум.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендации по блоку питания аналогичны: не менее 650 Вт и один 8-пиновый кабель, поэтому при апгрейде системы с более старыми видеокартами важно проверить качество и запас по линиям. Объём 8 ГБ может оказаться ограничением для тяжёлых ААА-игр через несколько лет, особенно при высоких настройках текстур в 1440p, поэтому при долгосрочном горизонте использования стоит сравнить стоимость с 16-гигабайтной версией.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Описание

GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G - более доступная версия RTX 5060 Ti с 8 ГБ GDDR7, ориентированная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг в системах среднего бюджета. Она использует тот же двухвентиляторный кулер WINDFORCE и архитектуру Blackwell, что и 16-гигабайтная модификация, но делает акцент на оптимальном соотношении цены и возможностей.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G подойдёт игрокам, которые хотят комфортный FPS в современных играх при 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и умеренной трассировки лучей, но не планируют постоянно работать с тяжёлыми текстурами и модами. Для рабочих задач карта уместна в монтажных и графических проектах средней сложности, где 8 ГБ видеопамяти достаточно для типичных таймлайнов и сцен.

Архитектура и производительность

По характеристикам у этой модификации 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, с той же скоростью памяти 28 Гбит/с, что и у старшей версии. Буст-частота также достигает примерно 2617 МГц, поэтому в сценариях, где не упираются в объём VRAM, производительность близка к варианту на 16 ГБ.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCI-E 5.0 x8 и предлагает один HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, что закрывает потребности большинства игровых и рабочих конфигураций с несколькими мониторами. Охлаждение WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и композитными тепловыми трубками рассчитано на теплопакет порядка 220 Вт и при нормальном airflow в корпусе удерживает приемлемые температуры и шум.

Важные нюансы перед покупкой

Рекомендации по блоку питания аналогичны: не менее 650 Вт и один 8-пиновый кабель, поэтому при апгрейде системы с более старыми видеокартами важно проверить качество и запас по линиям. Объём 8 ГБ может оказаться ограничением для тяжёлых ААА-игр через несколько лет, особенно при высоких настройках текстур в 1440p, поэтому при долгосрочном горизонте использования стоит сравнить стоимость с 16-гигабайтной версией.

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Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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