Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N506TWF2OC-8GD)
GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G - более доступная версия RTX 5060 Ti с 8 ГБ GDDR7, ориентированная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг в системах среднего бюджета. Она использует тот же двухвентиляторный кулер WINDFORCE и архитектуру Blackwell, что и 16-гигабайтная модификация, но делает акцент на оптимальном соотношении цены и возможностей.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G подойдёт игрокам, которые хотят комфортный FPS в современных играх при 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и умеренной трассировки лучей, но не планируют постоянно работать с тяжёлыми текстурами и модами. Для рабочих задач карта уместна в монтажных и графических проектах средней сложности, где 8 ГБ видеопамяти достаточно для типичных таймлайнов и сцен.
Архитектура и производительность
По характеристикам у этой модификации 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, с той же скоростью памяти 28 Гбит/с, что и у старшей версии. Буст-частота также достигает примерно 2617 МГц, поэтому в сценариях, где не упираются в объём VRAM, производительность близка к варианту на 16 ГБ.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCI-E 5.0 x8 и предлагает один HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, что закрывает потребности большинства игровых и рабочих конфигураций с несколькими мониторами. Охлаждение WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и композитными тепловыми трубками рассчитано на теплопакет порядка 220 Вт и при нормальном airflow в корпусе удерживает приемлемые температуры и шум.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендации по блоку питания аналогичны: не менее 650 Вт и один 8-пиновый кабель, поэтому при апгрейде системы с более старыми видеокартами важно проверить качество и запас по линиям. Объём 8 ГБ может оказаться ограничением для тяжёлых ААА-игр через несколько лет, особенно при высоких настройках текстур в 1440p, поэтому при долгосрочном горизонте использования стоит сравнить стоимость с 16-гигабайтной версией.
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GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G - более доступная версия RTX 5060 Ti с 8 ГБ GDDR7, ориентированная на продвинутый Full HD- и QHD-гейминг в системах среднего бюджета. Она использует тот же двухвентиляторный кулер WINDFORCE и архитектуру Blackwell, что и 16-гигабайтная модификация, но делает акцент на оптимальном соотношении цены и возможностей.
Для кого и под какие задачи
RTX 5060 Ti WINDFORCE OC 8G подойдёт игрокам, которые хотят комфортный FPS в современных играх при 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и умеренной трассировки лучей, но не планируют постоянно работать с тяжёлыми текстурами и модами. Для рабочих задач карта уместна в монтажных и графических проектах средней сложности, где 8 ГБ видеопамяти достаточно для типичных таймлайнов и сцен.
Архитектура и производительность
По характеристикам у этой модификации 4608 CUDA-ядер, 8 ГБ GDDR7 и 128-битная шина, с той же скоростью памяти 28 Гбит/с, что и у старшей версии. Буст-частота также достигает примерно 2617 МГц, поэтому в сценариях, где не упираются в объём VRAM, производительность близка к варианту на 16 ГБ.
Подключения и охлаждение
Карта использует PCI-E 5.0 x8 и предлагает один HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, что закрывает потребности большинства игровых и рабочих конфигураций с несколькими мониторами. Охлаждение WINDFORCE 2X с двумя вентиляторами и композитными тепловыми трубками рассчитано на теплопакет порядка 220 Вт и при нормальном airflow в корпусе удерживает приемлемые температуры и шум.
Важные нюансы перед покупкой
Рекомендации по блоку питания аналогичны: не менее 650 Вт и один 8-пиновый кабель, поэтому при апгрейде системы с более старыми видеокартами важно проверить качество и запас по линиям. Объём 8 ГБ может оказаться ограничением для тяжёлых ААА-игр через несколько лет, особенно при высоких настройках текстур в 1440p, поэтому при долгосрочном горизонте использования стоит сравнить стоимость с 16-гигабайтной версией.
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