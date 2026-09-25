Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP
**Видеокарта Sapphire RX9060XT PULSE OC 8GB GDDR6 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество изображения даже в самых требовательных играх. **Основные преимущества:** * **Высокая производительность:** заводской разгон (Overclocking) позволяет максимально использовать потенциал видеокарты. * **Отличное качество изображения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться каждой деталью игрового мира. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до трёх мониторов (1 DisplayPort и 2 HDMI) — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже во время интенсивных игровых сессий. * **Совместимость и удобство установки:** видеокарта занимает всего 3 слота и имеет длину 244 мм — она легко поместится в большинство современных корпусов. **Технические характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9060XT; * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы дополнительного питания: 8pin; * тип охлаждения: активное. С видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC ваши игры заиграют новыми красками!
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Теги товара: AMD Radeon
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Теги товара: AMD Radeon
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