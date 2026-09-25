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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP

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Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 1
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 2
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 3
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 4
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 5
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 1
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 2
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 3
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 4
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 5
  • Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735207
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Характеристики

Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
244
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х17х9
Вес, г.
670

Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP

**Видеокарта Sapphire RX9060XT PULSE OC 8GB GDDR6 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество изображения даже в самых требовательных играх. **Основные преимущества:** * **Высокая производительность:** заводской разгон (Overclocking) позволяет максимально использовать потенциал видеокарты. * **Отличное качество изображения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться каждой деталью игрового мира. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до трёх мониторов (1 DisplayPort и 2 HDMI) — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже во время интенсивных игровых сессий. * **Совместимость и удобство установки:** видеокарта занимает всего 3 слота и имеет длину 244 мм — она легко поместится в большинство современных корпусов. **Технические характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9060XT; * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы дополнительного питания: 8pin; * тип охлаждения: активное. С видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC ваши игры заиграют новыми красками!



Теги товара: AMD Radeon

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE GAMING OC 8GB GDDR6 DUAL HDMI DP




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Характеристики
Бренд
Sapphire
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9060XT
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2700
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
4
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
244
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Sapphire RX9060XT PULSE OC 8GB GDDR6 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!** Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество изображения даже в самых требовательных играх. **Основные преимущества:** * **Высокая производительность:** заводской разгон (Overclocking) позволяет максимально использовать потенциал видеокарты. * **Отличное качество изображения:** максимальное разрешение 7680x4320 позволит насладиться каждой деталью игрового мира. * **Возможность подключения нескольких мониторов:** можно подключить до трёх мониторов (1 DisplayPort и 2 HDMI) — идеально для многозадачности и расширенного игрового пространства. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают надёжное охлаждение, что позволяет поддерживать стабильную работу даже во время интенсивных игровых сессий. * **Совместимость и удобство установки:** видеокарта занимает всего 3 слота и имеет длину 244 мм — она легко поместится в большинство современных корпусов. **Технические характеристики:** * производитель графического процессора: AMD; * серия графического процессора: Radeon; * модель графического процессора: RX 9060XT; * объём видеопамяти: 8 ГБ; * тип видеопамяти: GDDR6; * разрядность шины видеопамяти: 128 бит; * разъёмы дополнительного питания: 8pin; * тип охлаждения: активное. С видеокартой Sapphire RX9060XT PULSE OC ваши игры заиграют новыми красками!


Теги товара: AMD Radeon
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Отзывы


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