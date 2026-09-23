Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MAXSUN MS-RTX5060 iCraft OC8Gic//RTX5060 HDMI, 3*DP, 8G, D7
Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5060 представляет собой передовое решение для серьезных геймеров и профессионалов, которые ценят высокую производительность и надежность. В основе этой модели лежит мощный графический процессор NVIDIA GeForce RTX 5060, обеспечивающий невероятную скорость и реалистичную графику. Эта видеокарта оснащена 16 Гб ультрасовременной видеопамяти типа GDDR7, работающей на частоте 28000 МГц, что гарантирует плавную работу даже самых требовательных игр и приложений. Благодаря высокой частоте графического процессора в 2580 МГц, она обеспечивает безупречную производительность и позволяет наслаждаться играми на максимальных настройках. Поддержка до 4 мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 пикселей делают эту модель отличным выбором для организации мультимониторных конфигураций и работы с видео сверхвысокого разрешения. Разъемы DisplayPort и HDMI обеспечивают широкую совместимость с разнообразными устройствами отображения. Охлаждение видеокарты реализовано с помощью активной системы, которая эффективно отводит тепло, обеспечивая стабильную работу даже в условиях высоких нагрузок. Усовершенствованный техпроцесс 5 нм и разрядность шины памяти 256 bit позволяют достичь максимальной производительности и энергоэффективности. Интерфейс подключения PCI-E 5.0 обеспечивает высокоскоростную передачу данных и совместимость с современными материнскими платами. При длине платы в 320 мм, карта идеально впишется в большинство корпусов, обеспечивая легкость установки и стабильность работы. Видеокарта MAXSUN GeForce RTX 5060 — это надежное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и качеству визуальных эффектов.
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Теги товара: Для игр в 4K, NVIDIA GeForce
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