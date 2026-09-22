Видеокарта Gigabyte RTX5060 AERO OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060AERO OC-8GD)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Объем видеопамяти
8 Гб
Частота графического процессора
2595
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717785
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Объем видеопамяти
8 Гб
Частота графического процессора
2595
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х8
Вес, кг.
1.12
Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX5060 AERO OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060AERO OC-8GD)
Видеокарта, Gigabyte, RTX5060 AERO OC 8G (GV-N5060AERO OC-8GD) 4719331356415, GDDR7, 128bit, 1-HDMI, 3-DP, Windforce 3X Fan, 281*117*40 мм, Цветная коробка
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Объем видеопамяти
8 Гб
Частота графического процессора
2595
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Видеокарта, Gigabyte, RTX5060 AERO OC 8G (GV-N5060AERO OC-8GD) 4719331356415, GDDR7, 128bit, 1-HDMI, 3-DP, Windforce 3X Fan, 281*117*40 мм, Цветная коробка
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Видеокарта Gigabyte RTX5060 AERO OC 8GB GDDR7 128bit (GV-N5060AERO OC-8GD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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