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Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S)

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Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718805
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
292
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х10
Вес, кг.
1.15

Описание товара Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S)

**Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. **Преимущества:** * **Три вентилятора** обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет видеокарте работать на высокой производительности без перегрева. * **Поддержка подключения до четырёх мониторов** даёт возможность расширить рабочее пространство и повысить комфорт при работе или игре. * **Активное охлаждение** гарантирует стабильную работу даже в самых требовательных условиях. * **Длина видеокарты (PCB):** 291,9 мм — компактный размер, который подойдёт для большинства современных компьютерных корпусов. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить высокое качество изображения и отличную производительность в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей, которые хотят насладиться красочными и детализированными игровыми мирами.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S)




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2407
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
292
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. **Преимущества:** * **Три вентилятора** обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет видеокарте работать на высокой производительности без перегрева. * **Поддержка подключения до четырёх мониторов** даёт возможность расширить рабочее пространство и повысить комфорт при работе или игре. * **Активное охлаждение** гарантирует стабильную работу даже в самых требовательных условиях. * **Длина видеокарты (PCB):** 291,9 мм — компактный размер, который подойдёт для большинства современных компьютерных корпусов. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить высокое качество изображения и отличную производительность в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей, которые хотят насладиться красочными и детализированными игровыми мирами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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