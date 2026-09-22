Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 (NE7506TS19P1-GB2062S)
**Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 3FAN RTL** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Объём видеопамяти:** 8 ГБ. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. **Преимущества:** * **Три вентилятора** обеспечивают эффективное охлаждение, что позволяет видеокарте работать на высокой производительности без перегрева. * **Поддержка подключения до четырёх мониторов** даёт возможность расширить рабочее пространство и повысить комфорт при работе или игре. * **Активное охлаждение** гарантирует стабильную работу даже в самых требовательных условиях. * **Длина видеокарты (PCB):** 291,9 мм — компактный размер, который подойдёт для большинства современных компьютерных корпусов. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить высокое качество изображения и отличную производительность в играх. Она подойдёт как для профессиональных геймеров, так и для любителей, которые хотят насладиться красочными и детализированными игровыми мирами.
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