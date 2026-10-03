Описание товара Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK

ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 Low Profile (GT730-SL-2GD5-BRK) - малошумная видеокарта начального уровня на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихие HTPC и офисные системы. Модель использует полностью пассивное (0 dB) охлаждение и низкопрофильный дизайн, сохраняя совместимость с компактными корпусами.

Для кого и под какие задачи

GT730-SL-2GD5-BRK подойдёт для домашних кинотеатров, мультимедийных центров и офисных ПК, где критичны тишина, поддержка нескольких дисплеев и стабильное воспроизведение видео. Карта также уместна для рабочих мест с двумя-тремя мониторами, где основная нагрузка - офисные приложения, браузер, отчёты и базовая графика.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотой до 902-927 МГц (Gaming/Boost) обеспечивает необходимый минимум для плавной работы интерфейса и простых 3D-сцен. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битной шиной даёт достойную пропускную способность для офисных приложений, мультимедиа и одновременной работы нескольких окон в высоком разрешении.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в low-profile форм-факторе с крупным пассивным радиатором, полностью лишённым вентилятора, за счёт чего при работе не создаётся дополнительный шум. Длина около 165 мм и однослотовая толщина позволяют устанавливать адаптер в тонкие корпуса и готовые офисные системы, в том числе с ограниченным количеством слотов.

Подключения и интеграция

ASUS GT 730 оснащена тремя видеовыходами: VGA (D-Sub), DVI-D и HDMI 1.4a, что упрощает подключение как старых, так и современных мониторов и ТВ. Интерфейс PCIe 2.0 x16, отсутствие доппитания и рекомендуемый блок питания от 300 Вт делают карту нен demanding для апгрейда существующих конфигураций.

Важные нюансы перед покупкой

GT730-SL-2GD5-BRK особенно интересна для задач, где важны тишина, надёжность и поддержка нескольких мониторов: в таких сценариях пассивное охлаждение и low-profile корпус дают заметное практическое преимущество. При планировании системы удобно заранее определить количество и тип подключаемых дисплеев, а также приоритет мультимедийных и офисных задач - под такие требования карта обеспечивает стабильную и бесшумную работу.