Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK
ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 Low Profile (GT730-SL-2GD5-BRK) - малошумная видеокарта начального уровня на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихие HTPC и офисные системы. Модель использует полностью пассивное (0 dB) охлаждение и низкопрофильный дизайн, сохраняя совместимость с компактными корпусами.
Для кого и под какие задачи
GT730-SL-2GD5-BRK подойдёт для домашних кинотеатров, мультимедийных центров и офисных ПК, где критичны тишина, поддержка нескольких дисплеев и стабильное воспроизведение видео. Карта также уместна для рабочих мест с двумя-тремя мониторами, где основная нагрузка - офисные приложения, браузер, отчёты и базовая графика.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотой до 902-927 МГц (Gaming/Boost) обеспечивает необходимый минимум для плавной работы интерфейса и простых 3D-сцен. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битной шиной даёт достойную пропускную способность для офисных приложений, мультимедиа и одновременной работы нескольких окон в высоком разрешении.
Охлаждение и конструкция
Карта выполнена в low-profile форм-факторе с крупным пассивным радиатором, полностью лишённым вентилятора, за счёт чего при работе не создаётся дополнительный шум. Длина около 165 мм и однослотовая толщина позволяют устанавливать адаптер в тонкие корпуса и готовые офисные системы, в том числе с ограниченным количеством слотов.
Подключения и интеграция
ASUS GT 730 оснащена тремя видеовыходами: VGA (D-Sub), DVI-D и HDMI 1.4a, что упрощает подключение как старых, так и современных мониторов и ТВ. Интерфейс PCIe 2.0 x16, отсутствие доппитания и рекомендуемый блок питания от 300 Вт делают карту нен demanding для апгрейда существующих конфигураций.
Важные нюансы перед покупкой
GT730-SL-2GD5-BRK особенно интересна для задач, где важны тишина, надёжность и поддержка нескольких мониторов: в таких сценариях пассивное охлаждение и low-profile корпус дают заметное практическое преимущество. При планировании системы удобно заранее определить количество и тип подключаемых дисплеев, а также приоритет мультимедийных и офисных задач - под такие требования карта обеспечивает стабильную и бесшумную работу.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 Low Profile (GT730-SL-2GD5-BRK) - малошумная видеокарта начального уровня на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихие HTPC и офисные системы. Модель использует полностью пассивное (0 dB) охлаждение и низкопрофильный дизайн, сохраняя совместимость с компактными корпусами.
Для кого и под какие задачи
GT730-SL-2GD5-BRK подойдёт для домашних кинотеатров, мультимедийных центров и офисных ПК, где критичны тишина, поддержка нескольких дисплеев и стабильное воспроизведение видео. Карта также уместна для рабочих мест с двумя-тремя мониторами, где основная нагрузка - офисные приложения, браузер, отчёты и базовая графика.
Производительность и память
Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотой до 902-927 МГц (Gaming/Boost) обеспечивает необходимый минимум для плавной работы интерфейса и простых 3D-сцен. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битной шиной даёт достойную пропускную способность для офисных приложений, мультимедиа и одновременной работы нескольких окон в высоком разрешении.
Охлаждение и конструкция
Карта выполнена в low-profile форм-факторе с крупным пассивным радиатором, полностью лишённым вентилятора, за счёт чего при работе не создаётся дополнительный шум. Длина около 165 мм и однослотовая толщина позволяют устанавливать адаптер в тонкие корпуса и готовые офисные системы, в том числе с ограниченным количеством слотов.
Подключения и интеграция
ASUS GT 730 оснащена тремя видеовыходами: VGA (D-Sub), DVI-D и HDMI 1.4a, что упрощает подключение как старых, так и современных мониторов и ТВ. Интерфейс PCIe 2.0 x16, отсутствие доппитания и рекомендуемый блок питания от 300 Вт делают карту нен demanding для апгрейда существующих конфигураций.
Важные нюансы перед покупкой
GT730-SL-2GD5-BRK особенно интересна для задач, где важны тишина, надёжность и поддержка нескольких мониторов: в таких сценариях пассивное охлаждение и low-profile корпус дают заметное практическое преимущество. При планировании системы удобно заранее определить количество и тип подключаемых дисплеев, а также приоритет мультимедийных и офисных задач - под такие требования карта обеспечивает стабильную и бесшумную работу.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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