Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0)
Видеокарта Gigabyte GeForce GT 710 — это надежное и компактное решение для вашего ПК, идеально подходящее для мультимедийных задач и офисной работы. Данная модель оснащена графическим процессором GeForce GT 710 и имеет 2 Гб видеопамяти типа GDDR3, работающей на частоте 1600 МГц. Графический процессор функционирует на частоте 954 МГц, обеспечивая плавное и стабильное выполнение повседневных задач. Видеокарта поддерживает подключение до трех мониторов одновременно, благодаря наличию разъемов DVI и HDMI. Это позволяет легко организовать рабочее пространство в соответствии с вашими потребностями. Максимальное разрешение составляет впечатляющие 4096x2160 пикселей, обеспечивая кристально чистое изображение. Интерфейс PCI-E 2.0 гарантирует совместимость с широким рядом систем, а низкопрофильный (Low Profile) форм-фактор делает эту модель идеальным выбором для компактных корпусов. Активное охлаждение эффективно поддерживает оптимальную температуру работы устройства, что способствует его долголетию и стабильности работы. Gigabyte GeForce GT 710 изготовлена по техпроцессу 28 нанометров и имеет разрядность шины памяти 64 бита, что оптимально для выполнения обычных офисных задач и воспроизведения видео высокого разрешения. Эта видеокарта станет отличным выбором для пользователей, которым необходимо базовое графическое решение без лишних затрат.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов
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Теги товара: Офисные для двух мониторов
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