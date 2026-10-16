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Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0)

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Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) - фото 1
Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) - фото 2
Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) - фото 3
Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
  • Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633281
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0)
5 530 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Разъемы
DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х11
Вес, г.
289

Описание товара Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0)

Видеокарта Gigabyte GeForce GT 710 — это надежное и компактное решение для вашего ПК, идеально подходящее для мультимедийных задач и офисной работы. Данная модель оснащена графическим процессором GeForce GT 710 и имеет 2 Гб видеопамяти типа GDDR3, работающей на частоте 1600 МГц. Графический процессор функционирует на частоте 954 МГц, обеспечивая плавное и стабильное выполнение повседневных задач. Видеокарта поддерживает подключение до трех мониторов одновременно, благодаря наличию разъемов DVI и HDMI. Это позволяет легко организовать рабочее пространство в соответствии с вашими потребностями. Максимальное разрешение составляет впечатляющие 4096x2160 пикселей, обеспечивая кристально чистое изображение. Интерфейс PCI-E 2.0 гарантирует совместимость с широким рядом систем, а низкопрофильный (Low Profile) форм-фактор делает эту модель идеальным выбором для компактных корпусов. Активное охлаждение эффективно поддерживает оптимальную температуру работы устройства, что способствует его долголетию и стабильности работы. Gigabyte GeForce GT 710 изготовлена по техпроцессу 28 нанометров и имеет разрядность шины памяти 64 бита, что оптимально для выполнения обычных офисных задач и воспроизведения видео высокого разрешения. Эта видеокарта станет отличным выбором для пользователей, которым необходимо базовое графическое решение без лишних затрат.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 710
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
954
Частота видеопамяти
1600
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Разъемы
DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte GeForce GT 710 — это надежное и компактное решение для вашего ПК, идеально подходящее для мультимедийных задач и офисной работы. Данная модель оснащена графическим процессором GeForce GT 710 и имеет 2 Гб видеопамяти типа GDDR3, работающей на частоте 1600 МГц. Графический процессор функционирует на частоте 954 МГц, обеспечивая плавное и стабильное выполнение повседневных задач. Видеокарта поддерживает подключение до трех мониторов одновременно, благодаря наличию разъемов DVI и HDMI. Это позволяет легко организовать рабочее пространство в соответствии с вашими потребностями. Максимальное разрешение составляет впечатляющие 4096x2160 пикселей, обеспечивая кристально чистое изображение. Интерфейс PCI-E 2.0 гарантирует совместимость с широким рядом систем, а низкопрофильный (Low Profile) форм-фактор делает эту модель идеальным выбором для компактных корпусов. Активное охлаждение эффективно поддерживает оптимальную температуру работы устройства, что способствует его долголетию и стабильности работы. Gigabyte GeForce GT 710 изготовлена по техпроцессу 28 нанометров и имеет разрядность шины памяти 64 бита, что оптимально для выполнения обычных офисных задач и воспроизведения видео высокого разрешения. Эта видеокарта станет отличным выбором для пользователей, которым необходимо базовое графическое решение без лишних затрат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Видеокарта Gigabyte GT710 2GB (GV-N710D3-2GL 2.0) - по цене 5530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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