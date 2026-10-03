Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL
**Видеокарта Ninja (Sinotex) GT1030 2GB 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL** — это модель графического адаптера, предназначенная для использования в персональных компьютерах. Она обеспечивает высокую производительность и позволяет запускать игры и приложения с высокими требованиями к графике. Основные характеристики: * **Графический процессор**: NVIDIA GeForce GT 1030. * **Объём видеопамяти**: 2 ГБ. * **Тип памяти**: GDDR5. * **Разрядность шины памяти**: 64 бит. * **Интерфейсы**: DVI, HDMI. * **Охлаждение**: один вентилятор (1FAN). * **Форм-фактор**: стандартная. * **Поддержка технологий**: DirectX 12, OpenGL 4.5. Эта видеокарта подходит для выполнения повседневных задач, таких как работа с офисными приложениями, просмотр видео и веб-сёрфинг. Также она может обеспечить комфортный игровой процесс на средних настройках графики в современных играх. Для получения более подробной информации о технических характеристиках, совместимости и рекомендациях по использованию рекомендуется обратиться к официальному сайту производителя или изучить отзывы пользователей.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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