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Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL

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Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) - фото 1
Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) - фото 2
Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Интерфейс
PCI-E 3.0
Длина видеокарты (PCB), мм
170
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) - фото 1
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) - фото 2
  • Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 633129
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
16
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, г.
328

Описание товара Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL

**Видеокарта Ninja (Sinotex) GT1030 2GB 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL** — это модель графического адаптера, предназначенная для использования в персональных компьютерах. Она обеспечивает высокую производительность и позволяет запускать игры и приложения с высокими требованиями к графике. Основные характеристики: * **Графический процессор**: NVIDIA GeForce GT 1030. * **Объём видеопамяти**: 2 ГБ. * **Тип памяти**: GDDR5. * **Разрядность шины памяти**: 64 бит. * **Интерфейсы**: DVI, HDMI. * **Охлаждение**: один вентилятор (1FAN). * **Форм-фактор**: стандартная. * **Поддержка технологий**: DirectX 12, OpenGL 4.5. Эта видеокарта подходит для выполнения повседневных задач, таких как работа с офисными приложениями, просмотр видео и веб-сёрфинг. Также она может обеспечить комфортный игровой процесс на средних настройках графики в современных играх. Для получения более подробной информации о технических характеристиках, совместимости и рекомендациях по использованию рекомендуется обратиться к официальному сайту производителя или изучить отзывы пользователей.

Отзывы о товаре Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
16
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Ninja (Sinotex) GT1030 2GB 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL** — это модель графического адаптера, предназначенная для использования в персональных компьютерах. Она обеспечивает высокую производительность и позволяет запускать игры и приложения с высокими требованиями к графике. Основные характеристики: * **Графический процессор**: NVIDIA GeForce GT 1030. * **Объём видеопамяти**: 2 ГБ. * **Тип памяти**: GDDR5. * **Разрядность шины памяти**: 64 бит. * **Интерфейсы**: DVI, HDMI. * **Охлаждение**: один вентилятор (1FAN). * **Форм-фактор**: стандартная. * **Поддержка технологий**: DirectX 12, OpenGL 4.5. Эта видеокарта подходит для выполнения повседневных задач, таких как работа с офисными приложениями, просмотр видео и веб-сёрфинг. Также она может обеспечить комфортный игровой процесс на средних настройках графики в современных играх. Для получения более подробной информации о технических характеристиках, совместимости и рекомендациях по использованию рекомендуется обратиться к официальному сайту производителя или изучить отзывы пользователей.
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Доставка
Отзывы


Видеокарта Sinotex Ninja GT1030 2GB (NF103FG25F) 64-Bit GDDR5 DVI HDMI 1FAN RTL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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