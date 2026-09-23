Описание товара Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)

ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 (GT730-4H-SL-2GD5) - компактная и полностью пассивная видеокарта на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихую работу и подключение четырёх мониторов. Модель использует интерфейс PCI Express 2.0 и занимает всего один слот, что удобно для плотных рабочих станций и офисных систем.

Для кого и под какие задачи

GT730-4H-SL-2GD5 подойдёт для офисных и торговых систем, рабочих мест аналитиков и администраторов, где требуется до четырёх мониторов и бесшумная работа. Карта также удобна для домашних и учебных ПК, на которых одновременно открыто много окон, таблиц и браузеров, а главная задача - стабильный мультидисплейный режим, а не тяжёлый 3D.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотами до 902-927 МГц (Gaming/OC Boost) обеспечивает достаточную плавность интерфейса и работу базового 3D-контента. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битным интерфейсом обеспечивает хорошую пропускную способность для многомониторных конфигураций и высоких разрешений вплоть до 4K.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в однослотовом формате с пассивным радиатором без вентилятора, что обеспечивает полную тишину при работе. Компактные габариты (примерно 148?105?18 мм) позволяют устанавливать её в большинство корпусов, в том числе тонкие офисные и медиацентры.

Подключения и интеграция

Главная особенность модели - четыре полноценных HDMI-выхода, позволяющие подключать до четырёх мониторов с цифровым разрешением до 3840?2160. Карта не требует дополнительного питания, а рекомендуемый блок питания на уровне 300 Вт присутствует в большинстве готовых систем.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 в этой конфигурации оптимальна именно как "карта для рабочих экранов": она отлично подходит для многомониторных офисных задач, видеостен и торговых терминалов, а не для современных ААА-игр. Планируя рабочее место, удобно сразу продумать расположение до четырёх дисплеев и их разрешение - под такую конфигурацию карта даёт тихую, предсказуемую и стабильную работу.