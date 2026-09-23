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Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)

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Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5) - фото 1
Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5) - фото 2
Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5) - фото 1
  • Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5) - фото 2
  • Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504023
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)
8 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Длина видеокарты (PCB), мм
148
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х5
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)

ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 (GT730-4H-SL-2GD5) - компактная и полностью пассивная видеокарта на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихую работу и подключение четырёх мониторов. Модель использует интерфейс PCI Express 2.0 и занимает всего один слот, что удобно для плотных рабочих станций и офисных систем.

Для кого и под какие задачи

GT730-4H-SL-2GD5 подойдёт для офисных и торговых систем, рабочих мест аналитиков и администраторов, где требуется до четырёх мониторов и бесшумная работа. Карта также удобна для домашних и учебных ПК, на которых одновременно открыто много окон, таблиц и браузеров, а главная задача - стабильный мультидисплейный режим, а не тяжёлый 3D.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотами до 902-927 МГц (Gaming/OC Boost) обеспечивает достаточную плавность интерфейса и работу базового 3D-контента. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битным интерфейсом обеспечивает хорошую пропускную способность для многомониторных конфигураций и высоких разрешений вплоть до 4K.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в однослотовом формате с пассивным радиатором без вентилятора, что обеспечивает полную тишину при работе. Компактные габариты (примерно 148?105?18 мм) позволяют устанавливать её в большинство корпусов, в том числе тонкие офисные и медиацентры.

Подключения и интеграция

Главная особенность модели - четыре полноценных HDMI-выхода, позволяющие подключать до четырёх мониторов с цифровым разрешением до 3840?2160. Карта не требует дополнительного питания, а рекомендуемый блок питания на уровне 300 Вт присутствует в большинстве готовых систем.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 в этой конфигурации оптимальна именно как "карта для рабочих экранов": она отлично подходит для многомониторных офисных задач, видеостен и торговых терминалов, а не для современных ААА-игр. Планируя рабочее место, удобно сразу продумать расположение до четырёх дисплеев и их разрешение - под такую конфигурацию карта даёт тихую, предсказуемую и стабильную работу.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
3840x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Длина видеокарты (PCB), мм
148
Страна производитель
Китай
Описание

ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 (GT730-4H-SL-2GD5) - компактная и полностью пассивная видеокарта на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихую работу и подключение четырёх мониторов. Модель использует интерфейс PCI Express 2.0 и занимает всего один слот, что удобно для плотных рабочих станций и офисных систем.

Для кого и под какие задачи

GT730-4H-SL-2GD5 подойдёт для офисных и торговых систем, рабочих мест аналитиков и администраторов, где требуется до четырёх мониторов и бесшумная работа. Карта также удобна для домашних и учебных ПК, на которых одновременно открыто много окон, таблиц и браузеров, а главная задача - стабильный мультидисплейный режим, а не тяжёлый 3D.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотами до 902-927 МГц (Gaming/OC Boost) обеспечивает достаточную плавность интерфейса и работу базового 3D-контента. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битным интерфейсом обеспечивает хорошую пропускную способность для многомониторных конфигураций и высоких разрешений вплоть до 4K.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в однослотовом формате с пассивным радиатором без вентилятора, что обеспечивает полную тишину при работе. Компактные габариты (примерно 148?105?18 мм) позволяют устанавливать её в большинство корпусов, в том числе тонкие офисные и медиацентры.

Подключения и интеграция

Главная особенность модели - четыре полноценных HDMI-выхода, позволяющие подключать до четырёх мониторов с цифровым разрешением до 3840?2160. Карта не требует дополнительного питания, а рекомендуемый блок питания на уровне 300 Вт присутствует в большинстве готовых систем.

Важные нюансы перед покупкой

GT 730 в этой конфигурации оптимальна именно как "карта для рабочих экранов": она отлично подходит для многомониторных офисных задач, видеостен и торговых терминалов, а не для современных ААА-игр. Планируя рабочее место, удобно сразу продумать расположение до четырёх дисплеев и их разрешение - под такую конфигурацию карта даёт тихую, предсказуемую и стабильную работу.

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Видеокарта Asus GeForce GT730 2Gb (GT730-4H-SL-2GD5) - купить по цене 8910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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