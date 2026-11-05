Top.Mail.Ru
Видеокарта Afox Geforce GT 730 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Afox Geforce GT 730

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Afox Geforce GT 730 - фото 1
Видеокарта Afox Geforce GT 730 - фото 2
Видеокарта Afox Geforce GT 730 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
  • Видеокарта Afox Geforce GT 730 - фото 1
  • Видеокарта Afox Geforce GT 730 - фото 2
  • Видеокарта Afox Geforce GT 730 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571291
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х20х8
Вес, г.
513

Описание товара Видеокарта Afox Geforce GT 730

Обнови свое графическое решение до дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GT 730 и получи супербыструю работу в веб, а также невероятные возможности редактирования фото и видео. Видеокарта GT 730 также обеспечивает в 3 раза более высокую производительность в играх, чем встроенная графика, при этом гарантируя надежность и стабильность работы благодаря GeForce Experience.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox Geforce GT 730




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Страна производитель
Китай
Описание
Обнови свое графическое решение до дискретной видеокарты NVIDIA GeForce GT 730 и получи супербыструю работу в веб, а также невероятные возможности редактирования фото и видео. Видеокарта GT 730 также обеспечивает в 3 раза более высокую производительность в играх, чем встроенная графика, при этом гарантируя надежность и стабильность работы благодаря GeForce Experience.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox Geforce GT 730 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...