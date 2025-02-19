Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 146659
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6008
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
420
Описание товара Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK)
Отличная альтернатива встроенным графическим решениям. Вам станут более доступны компьютерные игры, работа с фото и видео в HD-качестве. Архитектура Pascal в процессоре GT 1030 и фирменные технологии Nvidia позволят получить уровень производительности, достаточный для требовательных приложений. Обеспечит комфортный плавный геймплей и кинематографическое качество, гарантирует лучшую производительность в играх за счет автоматического обновления драйверов видео и дает возможность пользователям оптимизировать игровые настройки в один клик.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6008
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
14
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
HDMI
Страна производитель
Китай
Отличная альтернатива встроенным графическим решениям. Вам станут более доступны компьютерные игры, работа с фото и видео в HD-качестве. Архитектура Pascal в процессоре GT 1030 и фирменные технологии Nvidia позволят получить уровень производительности, достаточный для требовательных приложений. Обеспечит комфортный плавный геймплей и кинематографическое качество, гарантирует лучшую производительность в играх за счет автоматического обновления драйверов видео и дает возможность пользователям оптимизировать игровые настройки в один клик.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Офисные для двух мониторов, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Достоинства:
Комментарий:
карта оригинал работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
тянет не тяжелые игры, например Counter-Strike Source ))
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично и спасибо вам за это!
Достоинства:
Комментарий:
Идеально для компа под кино
Достоинства:
Комментарий:
Карта хорошая, в игры играть можно, но нужен обдув. По соотношению цена/качество очень даже неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
Ощутимо производительней интеловской встройки UHD 750 и без артефактов. На этой карте можно даже во что-то поиграть, например в игры до 2013 года, либо на разрешении 720p. К радиатору прикрепил вентилятор 60x60, температура не поднимается выше 60 градусов, при частоте ядра ~1750мГц. В конце 2021 года вариантов покупки видеокарт за вменяемую цену немного.
Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Asus GT 1030 2Gb (GT1030-SL-2G-BRK)
Достоинства:
Комментарий:
карта оригинал работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
тянет не тяжелые игры, например Counter-Strike Source ))
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично и спасибо вам за это!
Достоинства:
Комментарий:
Идеально для компа под кино
Достоинства:
Комментарий:
Карта хорошая, в игры играть можно, но нужен обдув. По соотношению цена/качество очень даже неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
Ощутимо производительней интеловской встройки UHD 750 и без артефактов. На этой карте можно даже во что-то поиграть, например в игры до 2013 года, либо на разрешении 720p. К радиатору прикрепил вентилятор 60x60, температура не поднимается выше 60 градусов, при частоте ядра ~1750мГц. В конце 2021 года вариантов покупки видеокарт за вменяемую цену немного.